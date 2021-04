FENGSLET: Tre av de siktede i bedragerisaken er varetektstfengslet i Oslo tingrett i løpet av den siste uken. Foto: NTB

Venninner siktet for bedrageri: 44 millioner overført til Bulgaria

To venninner klarte å bryte seg inn på legekontoret tre ganger på 27 dager. Under innbruddene forsvant kodebrikker og passord til firmaets bankkonto.

I løpet av den siste uken har venninnene i 40-årene fra Oslo blitt pågrepet og siktet for grovt tyveri av verdier til drøyt 200.000 kroner og bedrageri av vel 44,4 millioner kroner – som ble overført til Bulgaria.

Begge har erkjent straffskyld for tyverier og for innbrudd ved det private legekontoret Dr.Dropin i hovedstaden. Innbruddene skjedde over en periode på 27 dager i mars og april i år og begge skal være avbildet på overvåkningskameraer på stedet, ifølge en fengslingskjennelse fra Oslo tingrett.

I den samme kjennelsen kommer det frem at det ble stjålet to kodebrikker og passord under to av disse innbruddene.

19. mars: Den første kodebrikken ble sannsynligvis borttatt og forsøkt brukt til urettmessige pengeoverføringer tre dager senere, ifølge tingretten.

«Siktede erkjenner kjennskap til forsøk på overføringer med den ene

kodebrikken.», står det i kjennelsen mot en av venninnene.

Ifølge VGs opplysninger lå det en lapp ved siden av kodebrikken som ble tatt. På denne lappen sto nødvendig passord.

Politiet: Full tilgang på bankkonto

12. april: Retten mener det er sannsynlig at den andre kodebrikken ble stjålet fra det samme legekontoret – og at det dagen etter ble lagt inn tre pengeoverføringer på totalt 360.000 kroner. En av overføringen var til en fjerdeperson som også er siktet i saken.

Politiet mener at den eller de som brukte brikken har hatt en viss datakompetanse som gjorde at man fikk full tilgang på legekontorets bankkonto, får VG opplyst.

I tillegg mener politiet at de kan knytte IP-adressen som ble benyttet til overføringen til samboeren til en av venninnene og til bosted vedkommende leide på gjerningstidspunktet.

Politiet utelukker heller ikke at denne samboeren var med under det siste innbruddet.

– Han nekter straffskyld, sier samboerens forsvarer, advokat Marius Dietrichson, til VG.

Forsvareren ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Nekter for bedrageri

Ytterligere noen dager senere ble det lagt inn en overføring på nesten 42 millioner kroner til Bulgaria, samt fire andre overføringer på cirka 2,5 millioner kroner, ifølge kjennelsen.

«Siktede har ikke erkjent tyveri av den andre kodebrikken. Retten finner det

imidlertid sannsynlig at siktede (også) var med på tyveriet av den andre kodebrikken.», står det i fengslingskjennelsen.

– Hun erkjenner ikke straffskyld for bedrageri og sier at hun ikke kjenner noe til dette, sier en av kvinnenes forsvarer, advokat Jørgen Mowinckel, til VG.

Venninnens forsvarer, advokat Ole Magnus Strømmen, opplyser til VG at klienten nekter straffskyld. Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Ifølge kjennelsen fra Oslo tingrett var de samme personene til stede under de tre tyveriene ved legekontoret.

Politiet etterforsker nå om kvinnen i 40-årene selv har stått bak pengeoverføringene med den andre kodebrikken og tilhørende passord eller om hun har overlatt brikken og passord til noen hun visste ville gjennomføre overføringer.

– Jeg ønsker foreløpig ikke å kommentere saken da det er en pågående etterforskning og fare for bevisforspillelse, sier politiadvokat Eivind Kluge ved seksjon for finans- og spesiallovgivning i Oslo politidistrikt til VG.

Sist helg jobbet Oslo-politiet på spreng med å få stanset de aktuelle transaksjonen før millionutbyttet ble spredt videre fra Bulgaria.

Ifølge VGs opplysninger lykkes politiet med operasjonen og fikk dermed returnert alle pengene tilbake til det private legekontoret i hovedstaden.

VG har stilt flere spørsmål til daglig leder ved Dr. Dropin, Daniel Sørlie. Han vil svare i løpet av formiddagen.

Domfelt tidligere

Den bedragerisiktede kvinnen er domfelt 12 ganger i perioden mellom 1994 og 2017, i all hovedsak for vinningskriminalitet og narkotikaforbrytelser.

Hun skulle egentlig ha startet soning for den siste dommen da tyveriene ved legekontoret fant sted, ifølge VGs opplysninger.