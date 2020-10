NAKENBILDER: Norske kvinner tjener hundretusener på å selge intime bilder av seg selv. Dette bildet er et illustrasjonsfoto. Foto: Shutterstock

«Heidi» solgte nakenbilder på nett: – Jeg mistet en del av selvrespekten min

Henvendelsene kom fra eldre, gjerne gifte menn. Døgnet rundt.

Da «Heidi» (21) var på besøk hos familie og venner, måtte hun stadig unnskylde seg og si at hun måtte på toalettet.

Inne på badet tok hun av seg klærne og dro opp kameraet på telefonen før hun poserte i tråd med mennenes ønsker. Den eneste regelen «Heidi» hadde, var at hun aldri skulle vise ansiktet.

Idet bildene var sendt, snakket hun «dirty» med mennene via chat.

– På én måte fikk jeg bedre selvtillit av alle komplimentene. Samtidig ville jeg holde det skjult for dem jeg var glad i. Jeg følte meg ekkel. Folk som selger kroppen sin blir tross alt sett på som horer, sier hun i dag.

Etter en stund orket hun ikke mer.

– Jeg mistet en del av selvrespekten min, sier hun.

«Heidi» har kun opprettet en profil hos og vurdert å ta i bruk Onlyfans, men har erfaring med salg av nakenbilder.

Alt begynte med at bankkontoen var så godt som tom fordi hun var blitt uføretrygdet.

Det gjorde at «Heidi» publiserte et innlegg på et nettforum kalt «Nakenprat» der hun delte sin egen Snapchat-konto.

– Jeg skrev at jeg solgte nakenbilder for 50 kroner per bilde og ba folk legge meg til, sier hun.

«Heidi» fikk sine første kunder i løpet av en uke. De neste månedene solgte hun 100 bilder og videoer.

Har satt spor

Men det tok ikke lang tid før de problematiske sidene ved jobben dukket opp. Flere av mennene betalte ikke som avtalt, og «Heidi» begynte å bli redd for at familie og venner skulle oppdage hva hun holdt på med.

– Flere lurte på hva jeg dreiv med. Jeg fikk jo Snapchat-meldinger av ukjente hele tiden. Jeg ville ikke at dem rundt meg skulle vite hva jeg gjorde.

– Hvorfor ikke?

– Jeg følte at jeg solgte kroppen min. Og det lærer man jo tidlig at man ikke skal. Det er ekkelt. Derfor bestemte jeg meg for å slutte.

Søndag publiserte VG en sak om to unge kvinner som tjener penger på å selge nakenbilder på Onlyfans, en nettside for «skapere» som deler innhold gjennom en abonnementsordning.

Kvinnene uttalte at de liker jobben fordi den gir dem kontroll over egen kropp og økonomi. At bildene kan bli stjålet og lagt ut i åpne forum, er de mindre opptatt av.

Onlyfans har 61 millioner registrerte brukere og 850.000 skaper-kontoer globalt. En del av skaper-innholdet er altså unge kvinner og menn som selger pikante bilder av seg selv mot en månedlig pris.

EKSTREMT OBJEKTIVISERENDE: – Jeg er redd for at salg av nakenbilder på nettsider som Onlyfans vil utvikle seg til noe større og grovere, sier Sexolog og programleder i podkasten G-punktet Iselin Guttormsen. Foto: Annemor Larsen / VG

– Trist utvikling

Sexolog og programleder i podkasten «G-punktet», Iselin Guttormsen, synes det er problematisk at kvinner selger nakenbilder på nett.

– Kropp i seg selv er ikke farlig. Det fronter jeg selv på min Instagram. Det jeg er bekymret for, er hvordan man fjerner mennesket som subjekt og plasserer det som et objekt når man selger nakenbilder.

– Disse jentene er forhåpentlig myndige og bestemmer selvfølgelig helt selv hva de ønsker å dele, men jeg er usikker på om den vanlige jenta i gaten er klar over hvilke konsekvenser det kan få. Hvilke rettigheter har kjøperen av disse bildene? Hva skjer om disse bildene havner på avveie?

Sexologen forstår at salg av nakenbilder kan føles frigjørende, men setter spørsmålstegn ved om det egentlig er det.

– Jentene blir jo styrt av kjøpers ønske. De som kjøper bildene kan i tillegg dele og misbruke dem, noe som igjen er utenfor jetenes kontroll.

Paralleller mellom salg av nakenbilder og porno

Guttormsen har skrevet mye om pornografiens påvirkningskraft og mener det er paralleller mellom salg av nakenbilder på nett og pornoens utvikling.

– Det starter ofte uskyldig. Men med tiden er det bare blitt grovere og grovere. Grensene våre er flyttet og de forskyves stadig. Jeg er redd for at salg av nakenbilder på nettsider som Onlyfans vil utvikle seg til noe større og grovere. Og hvordan kan noen følge med på om det skjer lovbrudd der inne?

Guttormsen mener at vi «går tilbake i tid» dersom salg av nakenbilder blir normalisert.

– De siste tiårene har vi jobbet hardt for å få frem at kvinnekroppen er så mye mer enn et seksualisert objekt. Hvis det går så langt at kvinner selger videoer av seg selv mens de onanerer, snakker vi faktisk om en moderne form for prostitusjon.

Hun legger til:

– I en ideell verden skulle mennesker fått delt og kjøpt bilder av nakne kropper helt uproblematisk for begge parter. Slik er det dessverre ikke. Kvinner blir fortsatt ekstremt objektivert. Det gjør frigjørelsen på en plattform som Onlyfans komplisert.

Sexologen er også bekymret for at barn og unge vil tenke at salg av nakenbilder er en enkel måte å tjene penger på.

– Som mamma blir jeg utrolig bekymret. Jeg ønsker ikke at mine jenter skal tjene penger på denne måten siden man ikke kjenner til kjøperens intensjon.

Solgte 100 bilder og videoer

Bastian Weien Due (22) har solgt nakenbilder på Onlyfans og er enig med Guttormsen.

– Det er sexarbeid og det ødelegger deg mentalt, sier han.

Etter en måned slettet han kontoen fordi han ble paranoid av å tenke på hvem som kjøpte bildene. I den nye VG-podkasten «Hvor farlig er det egentlig» forteller han om hva slags bilder folk ønsker å kjøpe.

BEKYMRET: Seniorrådgiver hos Slettmeg.no Hans Marius Tessem sier at han kjenner til at unge voksne selger nakenbilder for tjene til livet opphold, også gjennom Onlyfans.– Konseptet er kjent for oss og det bekymrer oss, sier han. Foto: Hampus Lundgren

– Bekymrer oss

Seniorrådgiver hos Slettmeg.no, Hans Marius Tessem, og «datadetektiv» Mia Landsem jobber til daglig med ulovlig deling av nakenbilder. Begge er kjent med at unge voksne selger nakenbilder for tjene til livet opphold, også gjennom Onlyfans.

– Konseptet er kjent og det bekymrer oss, sier Tessem.

Landsem mener at sider som Onlyfans lokker unge kvinner til å selge bilder av seg selv uten å gi dem muligheten til å tenke seg godt om.

– For min del kan folk selge nakenbilder så lenge de er klare over hva de gjør. Men jeg tror mange tenker at det å selge nakenbilder er lettjente penger der og da, og at de ikke tenker over konsekvensene i det lange løp. Med sosiale medier og internett har du mistet kontrollen over bildet eller videoen med en gang det er lagt ut.

Daglig kontaktes både Landsem og Slettmeg av mennesker som ønsker å fjerne nakenbilder av seg selv som er blitt spredt. Ingen av dem har foreløpig fått henvendelser fra personer som har brukt Onlyfans.

– Samtidig er dette en relativt ny side i norsk sammenheng. Vi har erfaring med at henvendelsene ofte kommer først etter noen måneder, sier Tessem.

Selv om Landsem ikke har vært i direkte kontakt med Onlyfans-skapere, blir hun jevnlig kontaktet av unge kvinner og menn som har solgt nakenbilder.

– De angrer fordi de opplever uønsket stalking og kontakt. I tillegg har de opplevd at deres familier får tilsendt bildene. Bildene havner overalt, sier hun.

BILDENE HAVNER OVERALT: Datadetektiv Mia Landsem er daglig i kontakt med kvinner og menn som har solgt nakenbilder: – De angrer fordi de opplever uønsket stalking og kontakt. Foto: Helge Mikalsen

– Lett å bli dratt med inn igjen

Selv om «Heidi» ikke har opplevd at bildene hun har sendt er blitt spredt, angrer hun.

Men av og til kan det friste å selge noen nakenbilder for å få råd til et eller annet:

– Jeg har lagt merke til hvor lett det er å bli dratt med inn igjen. Selv om det er fælt å si det, har jeg tenkt at jeg bare kunne skaffet meg en sugardaddy hvis jeg virkelig skulle trenge penger en dag, sier hun.

Likevel har «Heidi» valgt å slette kontoen hun opprettet på Onlyfans.

– Jeg er blitt eldre og liker å tro at jeg har mer respekt for meg selv. Hver gang jeg nesten er i gang med å sende bilder igjen, kommer jeg på alle de ekle følelsene.

– Det er vel det som stopper meg. Jeg har ikke lyst til å føle meg så skitten som jeg gjorde.

Publisert: 12.10.20 kl. 12:51

