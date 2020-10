REGLER: Unge har vært på smittetoppen etter sommeren. I en Ny VG-undersøkelse sier flere at de ikke følger alle smitteverntiltakene. Foto: Terje Bringedal

Unge dropper å følge alle coronareglene

Én av fire i alderen 15 til 25 år sier de følger færre av myndighetenes coronaregler nå enn i starten av pandemien.

Tallene kommer fra en ny undersøkelse fra YouGov utført for VG.

Siden sommeren har smitten av coronaviruset i Norge vært størst blant folk i 20-årene. Flere land har opplevd det samme.

– Unge får ofte milde symptomer og kan derfor smitte andre uten å vite det, sier helseminister Bent Høie til VG.

Han advarer om konsekvensene av å ikke følge rådene til myndighetene i podkasten «Hvor farlig er det egentlig?».

ADVARER: Helseminister Bent Høie ber unge droppe tilfeldig sex og heller finne andre måter å ha sex på. Foto: Heiko Junge

I undersøkelsen sier også 16 prosent mellom 20 og 25 år at de har brutt smittevernreglene og hatt «one night stand» under pandemien.

Tidligere undersøkelser har vist at unge har fulgt reglene og vært mest bekymret for å smitte andre. Likevel sier 1 av 10 under 25 år at de nå synes coronatiltakene er for strenge.

VG har i podkasten «Hvor farlig er det egentlig?» snakket med flere unge som har brutt smittevernreglene og hatt tilfeldig sex for å tilfredsstilt behovet under pandemien.

