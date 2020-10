UFORSVARLIG ARBEIDSBELASTNING: Tor Magne Johnsen i Allmennlegeforeningen deltar i forhandlingene. Han mener legekrisen i distriktene ikke vil løses hvis ikke det skjer noe med arbeidsbelastningen. Foto: Therese Alice Sanne

Kan bli omfattende legestreik: − Stor fare for konflikt

Dersom partene i meklingen ikke blir enige innen midnatt, kan leger bli tatt ut i streik over hele landet de neste ukene.

Meklingen mellom KS og Legeforeningen startet onsdag.

I september brøt Akademikerne forhandlingene med kommunesektoren på grunn av uenigheter som primært dreier seg om legevaktordningen. Legeforeningen mener at arbeidsbelastningen for leger i legevakt er for stor, og at dette går ut over både fastlegeordningen og legevakten.

De vil derfor ha begrensninger i hvor mye legevaktsarbeid de kan pålegges.

Meklingsfristen er onsdag klokken 00.00, og dersom de ikke kommer til enighet kan leger i alle landets kommuner bli tatt ut i streik de neste ukene.

Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen, sier at de ikke er i nærheten av å komme til enighet i forkant av meklingen. Han sier KS ikke har vært villige til å gå inn på konkrete løsninger som kan gi legene vern mot urimelig høy arbeidsbelastning.

– Det er stor fare for konflikt med mindre en kommer til enighet i meklingen, sier han.

Tor Magne Johnsen jobber som fastlege og har også deltatt i forhandlingen. Han mener at legene over flere år har blitt pålagt en uforsvarlig arbeidsbelastning og jobbet med å få på plass endringer.

– I om lag 40 år har legene vært unntatt arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Vi kan rett og slett ikke lenger akseptere et ubegrenset unntak. Dette går ut over både pasientene og legene. Fra fastlegeundersøkelsen i 2018 vet vi blant annet at over 60 prosent av legene oppgir at jobben går ut over helsa. Vi trenger rammer som sikrer en arbeidstid som er til å leve med, for hver enkelt lege. Dette er dobbeltarbeidende leger. Tar vi ikke vare på våre distriktsleger, og gir de tryggere rammer for arbeidstid, vil vi aldri løse rekrutteringskrisen i fastlegeordningen, sier Johnsen.

Jobber i snitt 70 timer per uke

Johnsen trekker frem tidsbruksundersøkelser fra Helsedirektoratet som viser at distriktsleger som går på legevakt i gjennomsnitt jobber 70 timer per uke, og at én av 10 leger i mindre kommuner jobber mer enn 100 timer legevakt per uke.

– Denne arbeidsbelastningen påvirker rekrutteringen til både legevakten og fastlegeordningen, og dermed bemanningen på legevakt. I distriktene er dette hovedårsaken til rekrutteringskrisen. Samtidig ser vi at kommuner som har tatt ansvar, ansetter nok leger og gir sine leger levelig arbeidstid både rekrutterer nye leger inn i sine stillinger, og klarer å beholde sine fastleger, sier Johnsen.

– Pandemien vi står i viser hvor avgjørende det er med god medisinsk beredskap i kommunene. Over 90 prosent av pasienter med covidrelaterte forespørsler ble vurdert og ferdig behandlet i kommunene.

Fagforeningen krever at leger skal måtte gi samtykke om de pålegges mer enn syv timers legevakt i uken, tilsvarende 28 timers beredskapsvakt.

– Legene må ha rett til å sette et øvre tak på sin arbeidsbelastning, et tak som tross alt er langt over en normal arbeidstid. I tillegg til at de i gjennomsnitt jobber 50 timer som fastleger, kan de i dag pålegges ubegrenset legevakt. Egentlig er det et paradoks at vi kan måtte streike for å få lov til å jobbe mindre enn 60 timer, sier Klev i Allmenlegeforeningen.

Marit Hermansen, president i Legeforeningen, sier Legeforeningen er innstilt på å gjøre det de kan for å komme frem til en løsning med KS i den pågående meklingen.

– Men, som i alle andre oppgjør er streik et mulig utfall dersom partene ikke kommer til enighet.

KS: Krever langsiktig løsning

Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv i KS, understreker overfor VG at han ikke kan uttale seg i en pågående mekling. I en kronikk i Dagens Medisin skrev han i september at KS over lang tid har uttrykt bekymring for fastlegeordningen – og gjentatt at legevakt er en sentral del av problemet.

– Legevaktproblemet krever en langsiktig løsning for både leger, innbyggere og kommuner. Vi løser ikke dette gjennom en tariffavtale, skrev han, og videre:

– Vi vil ha en langsiktig løsning som gjør det attraktivt for unge leger å satse på allmennlegetjenesten i fremtiden; et system som sikrer innbyggerne i alle kommuner legevakt døgnet rundt og som gir oss en bærekraftig fastlegeordning i lang tid.

Publisert: 14.10.20 kl. 18:56

