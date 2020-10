OVERVÅKER: Slik ser en omvendt voldsalarm ut. Den utløser en alarm hvis voldsutøveren nærmer seg offerets hjem eller arbeidssted. Foto: Morten Uglum, Aftenposten

Enorme forskjeller: Her har omvendt voldsalarm knapt blitt brukt

OSLO KRISESENTER (VG) Det er aldri meldt om brudd på kontaktforbud etter at en voldsutøver er idømt omvendt voldsalarm. Likevel har flere politidistrikter ikke tatt ordningen i bruk, 7 år etter at den ble innført.

Oppdatert nå nettopp

Det viser politiets egne tall som VG har fått innsyn i. De viser at det er store regionale forskjeller i bruken av verktøyet som skal beskytte voldsofre.

Ordningen om bruk av omvendt voldsalarm ble innført i 2013

Tanken er å hindre voldsutøveren fra å nærme seg offeret ved å ha på seg en elektronisk fotlenke, som utløser en alarm hvis voldsutøveren nærmer seg offerets bolig eller arbeidssted

Omvendt voldsalarm blir idømt av retten og kan ilegges i opptil fem år

Håpet er at offeret skal kunne fortsette livet sitt uten forstyrrelser og at det er voldsutøveren som blir ilagt ansvaret for at det ikke utøves mer vold eller trusler.

les også 14 dømt til omvendt voldsalarm i år: – Skremmende lite

Ingen brudd

Det er ifølge politiet ikke registrert brudd på kontaktforbud med omvendt fotlenke. En kvinne VG har snakket med forteller at den omvendte voldsalarmen som hennes eksmann er idømt har gitt henne mulighet til å begynne å ta livet sitt tilbake i sitt eget hjem.

Men allerede da ordningen kom i 2013 begynte problemene å melde seg.

De første årene var det svært få politidistrikt som tok det i bruk. Frem til 2016 ble det kun lagt ned påstand om omvendt voldsalarm 13 ganger, fordelt på seks av tolv politidistrikter.

Dette ble lagt merke til. Både Stortinget og Justisdepartementet tok til orde for at ordningen skulle brukes mer. I 2019 ga riksadvokat Tor-Aksel Busch påtalemyndigheten et pålegg om at denne reaksjonen oftere skal være en del av straffen. Politidirektoratet, som eier ordningen, ga samme instruks til politidistriktene.

Det førte til en økning i noen politidistrikter.

Det ble i 2020 lagt ned påstand om omvendt voldsalarm i 34 saker, sammenlignet med 17 saker i 2019

Politiet fikk kun medhold i langt under halvparten av dem

I 2020 har så langt 14 personer blitt idømt omvendt voldsalarm, men ikke alle sakene er ferdigbehandlet i retten. I 2019 er det samme tallet seks.

Totalt er det lagt ned påstand om omvendt voldsalarm 72 ganger og politiet har fått medhold 35 ganger.

«Verst i klassen» er Møre og Romsdal, Troms og Nordland politidistrikt. I hvert av disse politidistriktene er det kun foreslått å bruke omvendt voldsalarm én gang.

– Det er skuffende at de regionale forskjellene er så store. Det betyr at voldsutsatte får ulik beskyttelse avhengig av hvor i landet de bor. Sånn kan vi ikke har det, sier daglig leder i Krisesentersekretariatet, Idun Moe Hammersmark, til VG.

VIL HA MER BRUK: Justisminister Monica Mæland (H) under åpningen av Agder fengsel i juni. Foto: Naina Helén Jåma, VG

Basert på ildsjeler i politiet

I en OsloMet-rapport om bruken av omvendt voldsalarm som kom ut i høst, blir omvendt voldsalarm i et politidistrikt omtalt som «den best bevarte hemmeligheten vi har.»

** I denne rapporten har politidistriktene oppgitt at de savner sentrale styringslinjer for hvordan aktivt ta ordningen i bruk. De oppgir også at det er ressurskrevende å bruke, blant annet fordi det kan komme falske alarmer når fotlenken går tom for strøm eller beveger seg utenfor et område med dekning.

** Den samme rapporten peker på at grunnen til at ordningen har blitt tatt i bruk i større grad i enkelte politidistrikter, er fordi noen få ildsjeler har jobbet iherdig for dette.

– Man har nok ulike kulturer for hvordan politidistriktene møter vold i nære relasjoner. Jeg tror ordet ildsjel er beskrivende, sier justisminister Monica Mæland (H) til VG.

– Er det slik det skal være at slike verktøy drives frem av ildsjeler?

– På dette området som mange andre, handler det om mennesker som går foran. Det er ikke et problem, men det er slik at dette verktøyet skal implementeres fra topp til bunn. Så må vi se på hvordan domstolene i mye større grad kan bruke dette verktøyet, sier hun.

Vil bli bedre

I Møre og Romsdal er det bedt om at omvendt voldsalarm skal brukes i en sak. Det er gjort som et såkalt forelegg, som enda ikke er vedtatt.

– Utover denne har vi flere saker der vi nå vurderer om det skal påstas omvendt voldsalarm. Vi arbeider med å øke kompetansen og fokuset i distriktet, i tillegg til at vi har satt et måltall, for å følge opp riksadvokatens føringer, sier påtaleleder Elin Drønnen til VG.

I Nordland politidistrikt er de nå i gang med opplæring av ansatte for å velge saker hvor omvendt voldsalarm kan være aktuelt:

– Vi er etter hvert blitt godt kjent med regelverket rundt omvendt voldsalarm. Vi har villet ha en sikker sak, før vi fikk testet det. Det gikk ikke bra, for tingretten var ikke enig med oss. Den er anket, sier Stig Morten Løkkebakken, påtaleleder i Nordland politidistrikt, til VG.

I Troms politidistrikt merker de en bedring etter at det blant annet ble ansatt en trusselkoordinator i 2019.

– Dels har vi hatt for dårlig fokus på det. Man må forberede saken for det under etterforskningen, og det har ikke blitt gjort. Det må vi bare ta på vår kappe. Delvis har det ikke vært aktuelle saker, sier konstituert påtaleleder Elin Norgård Strand til VG.

Foto: Tom Byermoen

Her brukes det mest

Omvendt voldsalarm har særlig blitt brukt i Øst politidistrikt, som er «best i klassen». Her har det blitt lagt ned påstand om bruk 27 ganger og politiet har fått medhold 16 ganger. Ytterligere to saker er oppe til behandling i retten.

SARA-koordinator Hans Christian Dragvoll i politidistriktet opplyser videre at omvendt voldsalarm er vurdert er i flere saker som for tiden er under etterforskning.

Tallene fra Øst politidistrikt utgjør langt over en tredjedel av totalen.

Andre politidistrikt som har brukt omvendt voldsalarm en del er Sør-Vest og Trøndelag politidistrikt. Her har ordningen blitt idømt til sammen syv ganger.

– Tiden er inne for at omvendt voldsalarm tas i bruk over hele landet og at alle voldsutsatte, helt uavhengig av hvor de bor, skal få den samme beskyttelsen, sier Moe Hammersmark i Krisesentersekretariatet.

Publisert: 19.10.20 kl. 21:08 Oppdatert: 19.10.20 kl. 21:23

Les også