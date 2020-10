SPORSIKRING: Krimteknikerne brukte mandag mye tid på å undersøke verandadøren i leiligheten til drepte Dan Eivind Lid. Foto: Tore Kristiansen, VG

Kristiansand-drapet: Politiet er blitt fortalt at offeret oppbevarte narkotika

KRISTIANSAND (VG) Politiet skal ha mottatt opplysninger om at Dan Eivind Lid (48) oppbevarte en betydelig mengde narkotika i sitt hjem. Dette skal ha vært borte da han ble funnet drept.

For mindre enn 10 minutter siden

Politiet skal nå blant annet undersøke om det er forhold rundt det opplyste narkotikapartiet som kan ha noen sammenheng med drapet på Sian-aktivisten.

Dan Eivind Lid ble funnet død i sitt hjem av en kamerat lørdag formiddag, og politiet i Agder mener 48-åringer er drept.







les også Kristiansand-drapet: Undersøker avdødes kriminelle fortid

Politiadvokat i Agder-politiet, Morten Formo, ønsker ikke å kommentere om de er kjent med at det ble oppbevart narkotika i leiligheten, eller om denne eventuelt skal være borte.

– Vi holder alle muligheter og hypoteser åpne. Det er derfor vi holder på med informasjonsinnhenting, for å kunne jobbe enda mer målrettet, er hans kommentar til disse opplysningene.

Han sier at han ikke kan kommentere slike enkeltdetaljer i saken på nåværende tidspunkt.

Ser på konflikter

VG er kjent med at politiet undersøker om Lid har vært i eventuelle konflikter som kan ha sammenheng med drapet, deriblant om det kan være noe økonomisk motiv involvert.

– Da er vi nede på så detaljert nivå i etterforskningen at jeg ikke ønsker å kommentere. Jeg vil verken bekrefte eller avkrefte det, sier politiadvokat Formo.

DREPT: Politiet mener at 48-årige Dan Eivind Lid er drept. Foto: Geir Olsen / NTB

Lid har flere dommer bak seg, blant annet er han dømt for besittelse av våpen og bruk av narkotika. Han forklarte i minst to av dommene at han hadde disse våpnene for å beskytte seg selv for angrep og for å få trygghetsfølelse.

Formo har bekreftet til VG at de undersøker 48-åringens bakgrunn i jakten på gjerningspersonen eller -personene.

les også Politiet om Kristiansand-drapet: – Ingenting som så langt tyder på et politisk motiv

– Hans historikk er en del av den informasjonen vi innhenter, og som er med på å danne et helhetsbilde i etterforskningen, sier han.

VG har vært i kontakt med de pårørendes bistandsadvokat, Bjørge Tveito, som ikke ønsker å kommentere saken.

Dårlig kvalitet på kameraer

Politiet har de siste dagene også saumfart materialet fra overvåkingskameraene som omringer boligkomplekset hvor Lid bodde. Kameraene skal være av eldre type, og kvaliteten på bildene er derfor dårlig.

– Kvaliteten på kameraene gjenspeiler den informasjonen vi kan hente ut, og hvordan det lar seg gjøre å kartlegge den. På nye kameraer vil kvaliteten ofte være bedre, sier politiadvokaten.

FLERE KAMERAER: Det finnes en rekke kameraer som overvåker boligområdet, og politiet forsøker se om informasjon på filmene kan knyttes til drapet på Lid. Bildet her viser et kamera som peker rett mot terrassedøren til avdøde. Foto: Tore Kristiansen, VG

Interessante biler og personer vil deretter bli undersøkt opp mot andre kameraer i området samt bompasseringer.

les også Dette kameraet kan ha fanget opp gjerningsmenn bak drapet på Sian-aktivist

Formo sier til VG at nå kartlegger om det de har sett på bildene kan knyttes til saken. De er på jakt etter både aktuelle biler og personer som har vært i området i tidsrommet for drapet, som er en gang fra han sist ble sett klokken 18.45 fredag kveld og frem til han ble funnet død klokken 13 lørdag.

Formo vil onsdag ikke si om de har klart å snevre inn dette tidsrommet, men ifølge VGs opplysninger skal Lid ha båret preg av å ha vært død en stund da han ble funnet.

Politiet gikk tirsdag også ut med en etterlysning om vitner som har vært i området i det aktuelle tidsrommet, både folk som har vært der, men også bileiere som har dashbordkameraer eller Tesla-eiere med bevegelsessensorer på bilen.

OVERVÅKET: Politiet jakter etter personer og biler som har vært i området Suldalen/Gamle Mandalsvei i tidsrommet de mener Dan Eivind Lid ble drept. Foto: Tomm W. Christiansen

Formo sier at de har fått henvendelser etter etterlysningen, men har ikke oversikt over omfanget.

Taus om mistenkte

Fem dager etter Lid ble funnet død er det fremdeles ingen som er verken siktet eller pågrepet. Formo vil ikke svare på om de har noen mistenkte personer de undersøker nærmere.

– Av hensyn til etterforskningen, så ønsker jeg ikke å kommentere om vi har noen mistenkte.

les også Vennen fant SIAN-aktivist død: - Det hadde vært et basketak der

Lid skal ha hatt flere synlige skader da han ble funnet død i leiligheten sin, skader i blant annet hodet. Politiadvokat Formo vil ikke gå inn på detaljer rundt hvilke skader Lid var påført eller hva som er antatt dødsårsak.

– Da er vi inne på enkeltheter som jeg ikke kan kommentere av hensyn til etterforskningen. Vi har fått en foreløpig obduksjonsrapport som har gitt oss nok informasjon til å si at vi jobber med en drapsetterforskning. Jeg vil ikke si noe om hvordan han døde, sier Formo til VG.

Publisert: 08.10.20 kl. 10:44

Mer om Krim Drap Kristiansand