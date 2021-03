ALVORLIG: Steinar Madsen er medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk. Foto: Mattis Sandblad

Legemiddelverket: To nye pasienter døde av blodpropp

To nye pasienter er døde av blodpropp etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen. Det melder Statens legemiddelverk i en pressemelding søndag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Dette er to tragiske dødsfall blant pasientene som ble innlagt med den spesielle kombinasjonen av blodpropp, blødning og lavt antall blodplater, sier sjefen for legemiddelverket Steinar Madsen.

Han opplyser at begge døde søndag.

I forrige uke ble det kjent at fem pasienter under 50 år var innlagt ved Oslo universitetssykehus med alvorlige blodpropper, lave blodplater og blødning etter å ha tatt vaksinen.

En av dem døde. Nå er det altså meldt om ytterligere to dødsfall ved OUS.

– Legemiddelverket kan ikke utelukke at disse tilfellene kan ha en sammenheng med AstraZeneca-vaksinen, heter det i pressemeldingen.

Madsen vil hverken si noe om pasientenes kjønn, alder eller hvorvidt de var helsearbeidere, og han ønsker heller ikke si noe om når de tok vaksinen.

– Dette er veldig trist, og vi tar situasjonen veldig alvorlig, sier Madsen.

Han ønsker heller ikke kommentere når pasientene ble innlagt.

– Alt som kan gjøres har blitt gjort, svarer han på spørsmålet om hvilken behandling pasientene har fått etter innleggelse.

– Frykter dere flere dødsfall?

– Nå begynner det å bli en stund siden vi satte AztraZeneca på pause, så vi håper at det ikke kommer noen flere dødsfall, sier sjefen for legemiddelverket.

Tidligere var det kjent at pasientene ble syke mellom tre og 12 dager etter at de tok AstraZeneca-vaksinen.

Rundt 130.000 nordmenn har så langt blitt vaksinert med AstraZeneca.

Folkehelseinstituttet har opplyst at dersom det er mer enn to uker siden du tok vaksinen, er du trolig utenfor fare for å få det sjeldne sykdomsforløpet.

Professor Pål Andre Holme ved Rikshospitalet mener det mest sannsynlig er vaksinen som utløste en sterk immunreaksjon som førte til at de ble syke.

EUs legemiddelverk mener man ennå ikke kan se sammenheng og står fast ved at vaksinen er trygg.

Legemiddelverket og Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) fortsetter å gå gjennom lignende bivirkningsmeldinger i Europa, for å se om disse tilfellene kan ha en sammenheng med vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen.

Legemiddelverket rapporterer alle tilfeller i Norge videre til europeiske legemiddelkontoret (EMA) og WHO.

Det uvanlige sykdomsbildet med blodpropp, blødning og lavt antall blodplater, er ikke sett etter vaksinasjon med de andre koronavaksinene som brukes i Norge.

Legemiddelverket, Folkehelseinstituttet og Oslo universitetssykehus samarbeider nå om grundige undersøkelser av disse tilfellene.