UROLIG: Siv Høgtun er ordfører i Askøy kommune. Foto: Askøy kommune

Askøy-utbruddet: Skal teste alle som har vært på bedehusmøter

BERGEN (VG) Smitten fortsetter å spre seg i bedehusmiljøet på Askøy. Fire bedehus er rammet av utbruddet. Nå er 200 personer som har deltatt på møter og forsamlinger de siste to ukene, innkalt til testing.

Av Frank Haugsbø

Publisert: Nå nettopp

Siden torsdag i forrige uke er det påvist 58 tilfeller av den britiske virusmutanten i Askøy, Mandag opplyste kommunen at det hadde kommet 13 nye positive prøvesvar siden søndag.

– De aller fleste tilfellene stammer fra bedehusmiljøet. I dag fikk vi vite at et fjerde bedehus var involvert, sier ordfører Siv Høgtun til VG.

Mandag ettermiddag var tusen nærkontakter og nærkontakter av disse satt i karantene. En betydelig andel er hjemmehørende i nabokommunene til Askøy. Bare i Bergen er det 200 nærkontakter, sier Høgtun.

les også Smitten sprer seg i bedehus-miljø på Askøy

Mandag opplyste kommuneoverlege Kristin Cotta Scønberg i Askøy at det skal utføres en miljøundersøkelse av miljøet rundt bedehus og menighetshus på Askøy.

– Det gjør vi for å eventuelt fange opp smittede som ikke er funnet i smitteoppsporingen. De som har deltatt i møter/samlinger de siste to ukene er innkalt til koronatest for kartlegging, og denne testen medfører ikke karantene, skriver Cotta Schønberg i en pressemelding.

BEDEHUSET: Tre dager etter møtet i Kleppe bedehus forrige søndag eksploderte coronasmitten i Askøy. Nå er fire bedehus rammet av utbruddet. Foto: Kleppe Bedehus.

Ordfører Siv Høgtun sier at 200 personer er innkalt til testing.

– Vi har et fantastisk smittesporingsteam på Askøy som gjør en formidabel jobb. Men dette er krevende. Vi har et stort smitteutbrudd, med mange involverte.

les også Smitteutbrudd på Askøy: – Hold deg hjemme

Søndag hadde kommuneledelsen på Askøy møte med Folkehelseinstituttet.

– Der ble det påpekt at vi har en fordel, i og med at dette er et smitteutbrudd som er avgrenset i en klynge. Men det er veldig viktig å få klarhet i om utbruddet har pågått lengre enn vi har vært klar over.

Høgtun sier hun er urolig over situasjonen.

– I det ene bedehuset ble alle de 16 som var til stede på et møte smittet. Den britiske virusmutanten smitter lettere og raskere enn den vi kjente fra tidligere. Det gjør at det skal mindre til for å få smitten ut i samfunnet, så derfor er vi på vakt.

les også Disse stanset AstraZeneca-vaksineringen midlertidig

Ordføreren sier at det nå er viktig at enkeltmiljøer ikke stemples og stigmatiseres.

– Det tar jeg sterk avstand fra. At smitte har oppstått i dette miljøet skyldes tilfeldigheter og uheldige omstendigheter. Bedehusmiljøet på Askøy er veldig hardt rammet, og de trenger ikke stigmatisering i tillegg. Ingen har gjort dette med vilje.

UTBRUDD: Siden torsdag i forrige uke er det påvist 58 tilfeller av den britiske virusvarianten i Askøy kommune. Foto: Terje Bringedal.

At smitten har spredd seg mellom bedehusene har ifølge Høgtun en naturlig forklaring.

– Det har vært aktiviteter på tvers av disse forsamlingslokalene. Folk har deltatt på møter hos hverandre, i flere bedehus, og personer fra andre kommuner har vært på møter i bedehus på Askøy.

les også Nye smitterekorder i Norge: – Vil nok fortsette å øke før det snur

Totalt har 338 personer på Askøy fått påvist smitte siden mars 2020.

Ordføreren understreker at det ikke er aktuelt å inngi noen anmeldelser etter møtene i bedehusene.

– Menigheten har samarbeidet godt og de er selv hardt rammet av smitteutbruddet. Vi vurderer det som lite hensiktsmessig å anmelde saken. Menigheten har selv gitt uttrykk for at de har fulgt gjeldende krav, skriver Høgtun i pressemeldingen som ble sendt ut mandag.