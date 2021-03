FORBUNDSLEDER: Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Sykepleierforbundet etter nye svar om AstraZeneca-bivirkninger: − Alvorlig

Sykepleierforbundet forventer at norske myndigheter tar hensyn til bivirkningsfunnene når de skal bestemme veien videre for vaksineringen med AstraZeneca.

Publisert: Nå nettopp

Det er Rikshospitalet og Universitetet i Nord-Norge som har funnet årsaken til at tre helsearbeidere ble innlagt med en svært sjelden blodpropp-tilstand etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen.

De har hatt en teori om at vaksinen utløste en uventet immunrespons hos pasientene, som har trigget systemet slik at de har fått en kombinasjon av blodpropp og lave blodplater.

Nå mener de å ha bekreftet denne teorien.

– Dette er alvorlig, og en til dels ventet konklusjon, dessverre, ut fra beskrevet sykdomsbilde. Vi avventer EMA (Det europeiske legemiddelbyrået) og Legemiddelverket sine vurderinger, sier leder i Sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen.

– Mer generelt må vi få en vurdering av hva denne konklusjonen innebærer, knyttet til om det finnes forebyggende tiltak, om det er observasjoner eller lignende man bør følge med på for dem som har fått vaksinen.

Legemiddelverket har tidligere oppfordret vaksinerte personer, med sterke bivirkninger som varer i mer enn tre dager, om å oppsøke legevakt:

Rundt 120.000 nordmenn har så langt blitt vaksinert med AstraZeneca. Av disse er omtrent 35 prosent sykepleiere, ifølge forbundslederen.

Nå er vaksinen satt på pause, i påvente av en vurdering fra Det europeiske legemiddelbyrået. De er ventet å komme med en uttalelse torsdag. Det er også Folkehelseinstituttet, Rikshospitalet og Legemiddelverket.

– Vi forventer at de ser på både de nasjonale og internasjonale funnene, og regner med at de vil ta det med i sin betraktning. Uansett om det er ventede bivirkninger, eller alvorlige som disse, er det helt nødvendig at det kommer frem. Det er særdeles viktig med åpenhet om kobling til vaksiner, slik denne saken viser, sier Sverresdatter Larsen.

President Marit Hermansen i Legeforeningen sier i en SMS til VG at det er viktig å finne årsaken til de alvorlige vaksinebivirkningene.

– Vi er glade for at det jobbes for fullt med dette. Vi kan ikke kommentere detaljer nå, men avventer myndighetenes varslede vurdering, sier hun.