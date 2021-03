Foto: Hanna Thevik, VG

1096 nye registrerte smittetilfeller i Norge

Mandag ble det registrert over tusen smittetilfeller av coronaviruset i Norge for fjerde gang. 1096 er det nest høyeste smittetallet på ett døgn siden pandemiens start.

Av Knut Arne Hansen

Publisert: Nå nettopp

Forrige tirsdag ble det satt ny smitterekord i Norge med 1150 registrerte smittetilfeller på ett døgn. Deretter fulgte ytterligere to dager med over tusen smittetilfeller, henholdsvis 1064 onsdag og 1034 torsdag.

Fredag falt tallet under tusen med 989, mens det normalt sett blir meldt om lavere smittetall på helligdager og i helgene – denne helgen 820 og 577.

– Det er vanligvis lavere tall i helgene, det må vi ta med i betraktningen. Derfor er det lurt å se uke for uke i gjennomsnitt, sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG mandag.

Mandag ble det registrert 1096 nye smittetilfeller av coronaviruset i Norge. Det er 167 tilfeller flere enn gjennomsnittet de foregående syv dagene, som er på 929.

Forrige mandag ble det registrert 866 nye smittetilfeller.

Forrige uke ble det registrert 6500 smittetilfeller i Norge, og uken før 5505. Det er de to ukene under pandemien med flest registrerte smittetilfeller.

– Det er tegn til at det kanskje begynner å flate ut i kommuner der det har vært kraftige tiltak iverksatt i en god uke. Det er vi veldig glade for, for det er jo det som er meningen med tiltakene i Viken og mange andre steder, fortsatte Nakstad.

Trenden i registrert smitte er ifølge VGs beregning stigende, og det samme er den i 51 kommuner. Totalt er det bekreftet 88.035 smittetilfeller i Norge siden pandemiens start.

– Det er litt forskjellige bilder rundt om i landet, så landssnittet øker, men ikke like kraftig som før heldigvis, sier Nakstad, og forklarer at mens trenden flater ut noen steder, øker den andre steder.

Totalt er 267 personer innlagt på norske sykehus med covid-19. Det er det høyeste tallet siden toppen i april i fjor. 68 personer ligger på intensivavdelingen, mens 46 ligger på respirator.

Siste uke er det gjennomført i overkant av 170.000 tester i Norge, hvorav 2,6 prosent har vært positive. Foregående uke ble over 193.000 testet, og 2,4 prosent av testene var positive.