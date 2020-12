OSLO-JUL: For en måned siden innførte Oslo kraftige innstramminger for å få kontroll på smittespredningen. Foto: Eivind Griffith Brænde

Oslo-smitten nær halvert: Raymond Johansen takker Oslo-folk

Tiltakene i hovedstaden har fått smitten ned. Men det blir ikke store lettelser på pressekonferansen torsdag, ifølge byrådsleder Raymond Johansen.

Tirsdag for fire uker siden innførte Oslo en sosial nedstenging, med kraftige innstramminger for å få kontroll på smittespredningen.

Nå har Oslo synkende smittetrend.

I uke 46, da tiltakene ble innført, ble 1151 personer registrert smittet.

I forrige uke ble 671 personer registrert smittet.

Det er en nedgang på 42 prosent, viser VGs tallspesial.

FORNØYD MED OSLO-FOLK: Byrådsleder Raymond Johansen. Foto: Terje Bringedal

– Dette viser at vi er på rett vei. Oslofolk har vært veldig flinke til å følge reglene, og det skal de ha en stor takk for, sier byrådsleder Raymond Johansen til VG.

Samtidig er smitten lik som i overgangen fra oktober til november. Store deler av denne smitten kom fra importsmitte.

Johansen mener fortsatt at regjeringen må stramme ytterligere til for å sikre Norge mot importsmitte:

– Jeg mener jo det burde være obligatorisk testing på Gardermoen på de som komme fra røde land. Basert på erfaringen vi har er det grunn til å tenke hvor smitten kan komme.

Kan komme en tredje smittebølge

Mandag ble det kjent at statsminister Mette Fredriksen delvis stenger ned de store byene frem til mars. Byrådslederen er fortsatt bekymret for Oslo, og spesielt for importsmitte:

– Vi er ikke i mål. Smittetallene er høye og viruset er ikke slått ned. Vi vet at smitten fort kan øke igjen hvis de åpner opp, sier han, og legger til:

– Så skal vi merke oss at WHO advarer om at Europa står på trappene mot en tredje smittebølge.

Fortsatt sosial nedstenging

På torsdag klokken 15.00 holder byrådet i Oslo pressekonferanse, der de vil legge frem eventuelle endringer i tiltakene. Han sier Oslo-borgerne ikke kan vente seg mange lettelser.

– Det er hasardiøst når vi ser rundt oss.

– Hva kan være aktuelt å lette på?

– Det bruker vi de neste dagene på å vurdere.

– Kan det være aktuelt å oppheve skjenkestopp?

– Overordnet skal lettelse komme barn og unge til nytte først. Vi vil fortsatt ha stor grad av sosial nedstenging, det meste tyder på det.

Publisert: 08.12.20 kl. 11:52