Nedgangen i smittetilfeller bremser opp i Oslo: − Det tar sin tid

Til tross for strenge tiltak og sosial nedstengning fortsetter mange oslofolk å bli smittet. Byrådet mener likevel at tiltakene i hovedstaden fungerer.

– Det gikk kanskje fortere ned i våres enn det har gjort nå, og det kan komme av ulike faktorer.

Det sier byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) til VG etter torsdagens pressekonferanse.

Smitten gikk betydelig ned i Oslo etter den kraftige innstrammingen i november. Men denne uken har nedgangen ifølge byrådet stoppet opp.

– Har det gått saktere enn du hadde forventet?

– Jeg vet ikke helt hva jeg hadde forestilt meg. Det er så mange faktorer som er så vanskelige å beregne. Er det nå flere som tester seg som er syke, som igjen fører til at vi avdekker mer av smitten? Ting kan kanskje tyde på det, sier Johansen.

– Jeg må minne om at Norge vel er det landet som har håndtert pandemien best. Med minst smitte, minst sykeinnleggelser og færrest døde. Og Oslo er en viktig del av årsaken til det. Så selv om det er et stykke til vi er i mål, så er det mye bra å si om det som har skjedd. Men det tar sin tid, det er helt riktig.

Han forklarer at ting tyder på at flest personer fortsatt blir smittet hjemme, i private sammenhenger.

– Men man blir jo ikke smittet gjennom kjøkkenviften. Man tar jo med seg fra et annet sted. Hvor det er, er fortsatt litt usikkert.

– Hadde det ikke vært bedre å åpne opp samfunnet noe for å sikre at folk kan sosialisere på forsvarlig vis?

– Det er jo ikke sikkert at de som blir smittet hjemme sitter og drikker. Det kan hende de bare er hjemme og har fått inn et familiemedlem som har pådratt seg covid-19. Dette er ikke tidspunktet for å lette opp, rett og slett.

– Men dere tar fortløpende vurdering på hvilke tiltak som virker og ikke virker?

– Ja, og sosial nedstengning fungerer. Derfor går tallene ned og det er gledelig. Ellers hadde de gått opp, og det hadde vært en mye styggere situasjon.

Har en tredjedel av landets smittetilfeller

Så hva er egentlig smittesituasjonen?

Dette er bra : Oslo kommune har en synkende trend, ifølge : Oslo kommune har en synkende trend, ifølge VGs talloversikt . Kommunen tror den andre «bølgen» med smitte kan være på vei nedover. Mens det i midten av november ble registrert over 200 smittede på én dag har snittet den siste uken vært 100. Altså ser det mye bedre ut nå enn i midten av november.

Men ikke glem: November var heller ikke noen ønskesituasjon. I sommer kunne det være rundt 10 smittede på én dag, og da så men med gru på land med så høyt smittetrykk som Oslo har nå. Hovedstaden regnes som en driver for smitte i hele landet.

Etter pressekonferansen sier helsebyråd Robert Steen til VG at tiltakene ikke har fungert dårligere enn han hadde forventet.

– Nei, det vil jeg ikke si. Jeg prøver å sammenligne med nedgangen etter tiltakene vi innførte 12. mars hvor vi jo stengte samfunnet. Hvis man ser på nedgangskurven, så går den nesten like mye ned som den gjorde i mars og april, sier Steen.

– Hvis vi ikke hadde innført disse tiltakene så hadde vi hatt en eksplosiv stigning. Det er det vi må sammenligne med.

Omtrent en tredjedel av smittetilfellene i Norge befinner seg nå i Oslo, selv om bare 13 prosent av befolkningen bor i hovedstaden.

Ifølge Steen må man regne med å ha stabilt høyere smittetrykk i byene gjennom pandemien, og derfor også strengere tiltak enn andre steder i landet. Han mener det blir for tynt å vurdere gjenåpning utelukkende ut fra smittetrykket.

– Vi må se på hvor smitten er. Jeg tror vi kommer til å få nye analyser når vi begynner å distribuere vaksiner og beboerne på sykehjemmene våre er immune mot å bli smittet. Da vil faren for at våre mest sårbare skal få smitten bli mindre. Så det er en totalvurdering hele tiden.

Hvis folk fortsetter slik de har gjort, og er gode på smittevern, kan det drive smitten videre nedover, påpeker Steen. Også assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier folk flest ser ut til å følge rådene.

– Det gjøres veldig mye bra i Oslo for å få ned smittetallene og det ser ut som det begynner å gi resultater. Derfor er det gode muligheter for at smitten etter hvert vil falle enda mer i hele byen, selv om det tar noe tid, sier Nakstad til VG.

Forskjell på øst og vest

Men det er ikke sikkert man vil se en stor nedgang i smittetrykk fremover. Oslo kommune ser andre scenarioer for hva som kan skje fremover.

At nedgangen fortsetter å flate ut. Altså at tallene ikke går ned like fort lenger, og at smittetrenden så blir flat. At tallene begynner å stige igjen.

– Hvis vi slipper opp litt, er det risiko for at nedgangen ikke fortsetter, og at det begynner å gå oppover. Smittesituasjonen er på et så høyt nivå at det ikke skal så mye til før det begynner å gå oppover igjen, påpeker han.

Disse er på smittetoppen: De unge er fortsatt på smittetoppen i hovedstaden. Som i Norge generelt, er det i hovedstaden flest smittede blant unge voksne i 20-årsalderen. De er på smittetoppen også i desember, ifølge Oslo kommunes tall, etterfulgt av gruppene 30–39 år og 40–49 år.

Store forskjeller: Det er store smitteforskjeller mellom bydelene. Mens Stovner har 447 smittede per 100.000 innbyggere siste 14 dager, har Ullern 107.

Hvorfor har Oslo kommune andre tall enn VG? VG henter smittetall for Oslo fra FHIs database MSIS. Der plasserer de smittede på den kommunen folk er folkeregistrert i. Oslo kommune teller dem som er testet, bosatt eller oppholder seg i kommunen. Derfor kan det være noen forskjeller i smittegrafen til FHI/VG og Oslo kommune. Vis mer

– Det skal så lite til når vi er på et visst smittenivå, og jeg tror fortsatt vi er over dette nivået, sier Steen i Oslo kommune.

– Vi er på vei inn i en høytid hvor vi i vår del av verden har en tendens til å trekke inn og trekke sammen. Det er noe som egentlig virker mot den smittevernatferden vi ønsker oss, og det er et risikoområde nå i desember, sier Steen.

