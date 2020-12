GODKJENT: Pfizer-vaksinen er den første som er godkjent for bruk i Europa og Norge. Foto: JOHN MANIACI / X80001

I nyttårshelgen sendes vaksiner til hele landet: Slik blir oppstarten

Fra den 4. januar kan kommuner over hele landet motta sine første vaksinedoser. Så vil det fylles på med nye doser ukentlig.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Pfizer-vaksinen er nå godkjent i Norge. Den aller første pakken på 9750 doser fordeles til syv kommuner i Oslo-området i romjulen. Disse dosene kommer den 26. desember og vaksinering kan begynne allerede dagen etter.

De normale leveransene er i gang kort tid etter – første pakke på rundt 40.000 doser kommer den 28. desember. Disse vaksinene fordeles til alle landets kommuner. Men det betyr ikke at resten kommunene kan begynne i romjulen:

– Vi deler først ut til fryselagrene fordelt etter andel eldre. Så sier vi ifra til kommunene hva de har fått fordelt, og så vil vi høre tilbake fra dem om de er klare til å få dem allerede i uke én eller om de vil utsette en uke, sier overlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet (FHI) til VG.

Fordi Pfizer-vaksinen må lagres iskaldt i 70 minusgrader, leverer selskapet vaksinedosene direkte til fryselagre forskjellige steder i Norge.

Dosene som leveres jevnlig fremover fordeles derfra likt til kommunene etter hvor mange innbyggere de har risikogruppene som prioriteres for å få vaksine.

les også Pfizer-sjef om vaksinen: – Dette opplever jeg nok bare én gang i livet

Ompakking tar en uke

Det vil altså ta én uke fra vaksinene er mottatt, til vaksineringen kan gå i gang over hele landet. Grunnen til det, er ifølge Berg logistikken. Og slik vil det fortsette ukentlig når det fylles på med flere doser:

– Det er en kompleks logistikk. Det skal fordeles, kommuner skal være klare, det skal pakkes om til hver kommune og lages kjøreruter. Det blir derfor alltid slik at levering i en uke kjøres ut i uken etter. Også for den leveringen som kommer i romjulen.

KORT LEVETID: Bildet viser en åpen boks med iskalde Pfizer-vaksiner i USA. Foto: Ted S. Warren / AP

Pakken som sendes til Oslo-området først er ikke en del av den ukentlige leveringsplanen: Alle landene i EU-samarbeidet får først en symbolsk pakke på 9750 doser.

Når vaksineringen er i gang for fullt, er Norges andel én prosent av det Pfizer produserer i løpet av en uke, ifølge Sveriges vaksinekoordinator. Det vil være rundt 40.000 doser ukentlig.

Kommunene skal kunne ta imot vaksiner på minst fem dagers varsel. Og når dosene er tint for å sendes til kommunene, holder de i fem dager.

Les mer om vaksiner i VGs vaksinespesial.

– Forskjellig fart

Det er Norges sykehjemsbeboere som skal få vaksine først. Men FHI har ikke satt et konkret mål for når alle landets sykehjemsboere skal være vaksinert.

– Nei, ikke direkte. Kommunene er så forskjellige både i størrelse, alderssammensetning og bruk av sykehjem. Så dette vil gå i forskjellig fart i forskjellige kommuner. Det viktigste er en sikker og god gjennomføring så raskt som mulig.

Men FHI har sagt at alle kommuner skal være klare til å begynne vaksineringen i januar, og kommunene har alle hatt en frist for å leve sin plan for vaksinasjon til fylkesmannen innen den 18. desember.

De som får Pfizer-vaksinen, må få dose to etter 21 dager. Da må kommunene få tilsendt nok doser fra fryselagrene til å vaksinere de samme menneskene til rett tid.

– Vi må tenke en ny levering tre uker etter første levering, og kommunene må tenke en tilsvarende liste for å ha oversikt. Vi vil hele tiden ha full kontroll på at vi har nok doser til å kjøre ut runde to, sier Berg.

KJØRES UT: Bildet viser en av bilene som skal brukes til å transportere vaksinene i Norge. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Begrenset antall som kjøres ut

Geir Bukholm i FHI sier det er enklere å planlegge for vaksinasjonen av hele landet nå, som det har kommet tydeligere tall på leveranser.

– Det har vært stor usikkerhet med takten i utkjøring av doser og hvor hyppig de vil komme. I starten tenkte vi kanskje at vi fikk månedsvis utlevering, nå sier Pfizer at de kjører ut ukentlig, sier han.

– Det gjør at antallet som kjøres ut blir relativt begrenset, så det blir en ganske rolig prosess rundt vaksinasjon.

– Skal hver eneste leveranse fordeles?

– Det er klart at det er noen kommuner som sikkert er for små til å få hver eneste uke, så da må vi bare lage en justering så det jevner seg ut etter hvert.

Når flere vaksiner godkjennes, kan Norge ha flere vaksiner samtidig. De fem andre vaksinene som er aktuelle for EU og Norge trenger ikke like kjølig lagring, og distribusjonen vil derfor være enklere.

Les mer om de andre vaksinekandidatene ved å klikke på dem under: