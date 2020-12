FRIVILLIG TESTING: Kommer du fra utlandet, er det fortsatt frivillig å teste seg når du ankommer Norge. Dette gjelder selv om du kommer fra et rødt land. Foto: Håkon Mosvold Larsen

FHI: 73 fly med smitte på 16 dager i desember

Ifølge Folkehelseinstituttet har det vært personer med covid-19 om bord på minst 73 flyginger i Norge fra 2. til 18. desember: – Rart at fly er gjort til en slags frisone, sier Raymond Johansen.

Hele 59 av disse flygingene har enten tatt av eller landet på Gardermoen.

33 er innlandsturer, mens de resterende 40 er fra utlandet, viser tallene fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Oversikten viser også at i løpet av de siste 14 dagene har fem fly kommet til Norge fra London. Smitteimport fra Storbritannia til Norge har i løpet av den siste uken vært et fryktet scenario, etter at en ny mutasjon av coronaviruset ble avdekket i landet.

Mutasjonen skal spre seg opptil 70 prosent raskere enn det opprinnelige coronaviruset, og herjer i Sørøst-England. Dette har blant annet ført til at flere land har stanset all innreise fra Storbritannia.

I samme periode er det også bekreftet smitte om bord på to cruiseskip i Norge, syv togturer og åtte bussturer, viser tallene fra FHI.

Tallene fra FHI får leder i Fremskrittspartiet (FrP), Siv Jensen, til å nok en gang etterlyse obligatorisk testing ved innreise til Norge.

– Det er grunn til å spørre helseminister Bent Høie om hvorfor det har tatt så lang tid å vurdere obligatorisk testing ved innreise til Norge. Problemstillingen med importsmitte har vært kjent lenge og dette burde vært et av de første tiltakene som ble vurdert i mars, sier Jensen til VG.

Foreløpig er testing på grensen frivillig, selv om du kommer fra et rødt land. Du må imidlertid ha fremlagt en fersk coronatest med negativt resultat før du setter deg på flyet.

Det mener byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, er for slapt.

– Vi har stengt ned Oslo over lang tid. Da mener jeg det er lite offer å snakke om obligatorisk testing ved grensen, sier Johansen til VG og legger til:

– Hvis man ikke gjør noe med dette, så definerer man ikke problemet som alvorlig nok.

BER OM OBLIGATORISK TESTING: Siv Jensen mener obligatorisk testing ved grensen burde vært et av de første tiltakene man iverksatte for å sette å stanse importsmitte. Foto: Tore Kristiansen

Vil ha gamle flyseteregler tilbake

Johansen er ikke overrasket over tallene han blir presentert av VG.

– Coronaviruset er der folk er, og drar vi på flyplassen må vi forvente at folk er smitta, sier Johansen.

Han mener imidlertid dette er ekstra problematisk fordi det er vanskelig for folk å holde avstand på fly.

– Tidligere var det regler for dette, blant annet at det måtte være ett sete mellom to passasjerer, men denne reglen har regjeringen valgt å ikke videreføre nå under andre virusbølge.

– Det er veldig rart at fly er gjort til slags frisone, sier Johansen, og viser til andre strenge avstandsregler i resten av samfunnet som flyreiser er unntatt.

Både Johansen og Jensen understreker at det har vært kjent at importsmitte lenge har vært et problem i Norge. Jensen peker på at dette var grunnen til at FrP foreslo obligatorisk testing allerede i august.

– Det er alvorlig når det er avdekket smitte ombord på over halvparten av flyene fra utlandet som er sjekket. Dersom regjeringen hadde ønsket kunne de innført test på grensen og dermed trolig stoppet smittespredning, sier Jensen til VG.

BEKYMRET FOR OSLO: Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, mener Oslo kan bli hardt rammet av importsmitte dersom det ikke iverksette strengere tiltak snarest. Han viser særlig til en rekke nye flyvninger fra røde land som ankommer Norge i begynnelsen av nyåret. Foto: Terje Bringedal

Hun får støtte av Johansen, som frykter for at Oslos innsats for å få ned smittetallene vil være forgjeves, dersom vi tillater ny importsmitte.

Han mener alle som kommer fra røde land burde blitt testet.

– Det er ikke bra og helt uforståelig at regjeringen sa nei til å teste alle som kom fra røde land. Det kunne bidratt til å heve terskelen for å fly, sier Johansen.

Byrådslederen er urolig for flere flyavganger tilknyttet Norge vil bidra til en ny smittebølge som særlig rammer innfartsbyer som Oslo.

Han er særlig bekymret for arbeidspendlerne som kommer etter ferien er over, og som reiser mye frem og tilbake.

– Jeg er urolig for hva vi har i vente på nyåret. Vi vet at det kommer veldig mange fly fra Europa, og bare WizzAir har 15 000 flyseter tilgjengelig fra Polen til Norge i starten av nyåret. Prisen for dette betales av de som må leve med restriksjoner enda lenger, sier Johansen.

Johansen: Tillitt er ikke nok

Da Storbritannia først slo alarm om det muterte viruset i slutten av forrige uke, mente Johansen at regjeringen var for trege med å stenge grensene til landet.

Selv om regjeringen til slutt innførte reisestans fra Storbritannia, er Johansen fortsatt bekymret for smittelekkasje inn til Norge, og mener det bør iverksettes strengere tiltak også når det gjelder karanteneregler.

– Vi må gjøre alt vi kan for å unngå å importere smitten. Mangelfull kontroll på reise til karantenested og etterlevelse av karantene medfører en risiko. Vi bør påse at det blir fulgt opp og kontrollere at man kommer til karantenested og at karantenen blir etterlevd.

– Ja, det er ulovlig å å bryte karantenen, men veldig mye er basert på at vi lever i et tillittsamfunn, sier Johansen.

– Sier du at det ikke er nok med et system basert på tillitt i denne sammenheng?

– Jeg er bekymret for at dette ikke fungerer, nei. Særlig ikke med importsmitte, svarer byrådslederen.

Vurderer ytterligere innstramninger

Helseminister Bent Høie har tidligere denne uken sagt til VG han mener innreisereglene til Norge er strenge, men avslørte at de likevel vurderer ytterligere tiltak for innreise i Norge.

Kort tid etterpå innførte regjeringen midlertidig innreisestopp fra Storbritannia i to dager, men foreløpig har de ikke lagt frem noe krav om obligatorisk testing.

Inntil videre ba Høie imidlertid alle som nylig har vært i Storbritannia om å teste seg.

– Jeg vil anmode sterkt om at alle som har vært i Storbritannia tester seg innen ett døgn fra ankomst og at alle som har vært i Storbritannia de siste 14 dagene og nå sitter i karantene, tester seg, sa Høie til VG da.

Folkehelseinstituttet vil i tiden fremover offentliggjøre informasjon om tid og sted for avganger der personer som er smittet med covid-19 har vært om bord. Informasjonen begrenses til reiser mellom ulike kommuner eller land.

– Som utgangspunkt inkluderer listene alle reiser om kan ikke håndteres lokalt, skriver FHI.

Dette gjøres dersom de ikke har informasjon om alle som kan ha blitt eksponert, og dermed ikke kan gjennomføre vanlig smittesporing. I tillegg gjøres dette for å raskest mulig informere om steder der mange kan ha blitt eksponert.