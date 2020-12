Norge stanser innreise fra Storbritannia

For å hindre spredning fra Storbritannia til Norge av den nye virusvarianten som er oppdaget i landet stanser regjeringen innreise.

Stengingen skjer med umiddelbar virkning og skal i første omgang gjelde i to døgn. Under en pressekonferanse mandag opplyser helse- og omsorgsminister Bent Høie at stengningen også kan bli forlenget.

– Det er anslått at den nye virusvarianten kan være 70 prosent mer smittsomt enn den opprinnelige virusvarianten, derfor er det viktig for oss å bidra til å redusere risikoen for at dette viruset sprer seg i Norge, sier Høie.

Han ber alle som har ankommet fra Storbritannia de siste dagene om å teste seg og overholde karantenereglene.

Flere land har allerede stengt grensene for reisende fra Storbritannia etter at en ny virusmutasjon er oppdaget der. En pasient i Italia er også smittet av mutasjonen.

Dette er tiltakene som blir innført for reisende fra Storbritannia frem til 10. januar.

PCR-test (Covid 19-test) innen et døgn etter ankomst i Norge og deretter ny test tidligst dag 7 etter innreise fra Storbritannia.

PCR-test så snart som mulig for reisende som er kommet til Norge fra Storbritannia siste 2 uker.

Krav om ankomstregistrering.

Krav om melding til kommunen der den reisende skal oppholde seg.

Gjeldende unntak fra innreisekarantene gjelder som utgangspunkt ikke for reisende fra Storbritannia, med unntak av visse bestemmelser.

Det var lørdag statsminister Boris Johnson orienterte om den nye virusmutasjonen som herjet landet. Helseminister Matt Hancock fulgte søndag opp og sa situasjonen var på vei ut av kontroll, og at det derfor blir nødvendig å innføre en rekke tiltak.

Varianten er også påvist i prøver fra ni personer i Danmark, samt i Nederland og Australia. Den er så langt ikke oppdaget i Norge.

Mandag er det varslet et krisemøte i Storbritannia som følge av at Frankrike også har valgt å innstille varetransport i 48 timer fra midnatt søndag. Transportåren via Frankrike er ifølge Reuters Storbritannias viktigste handelsforbindelse til Europa. Myndighetene frykter stans i varetransport kan føre til matmangel i landet.

