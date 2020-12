forrige





fullskjerm neste AVTALT: mittevernoverlege Kai Brynjar Hagen (t.v.) og helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune, utenfor storsenteret der de har avtalt å leie et lokale.

Skal vaksinere i tidligere lekebutikk: Her planlegger de for 1000 vaksiner per dag

I Bodø har kommunen leid en tidligere Toys R Us-butikk. De har estimert at det må settes rundt 60.000 vaksinestikk bare i kommunen.

– Vi har lagt til grunn at vi må gjøre det som er nødvendig for å få gjennomført vaksinasjon uansett. Vi har rigget det lokalet, og vi har begynt å rigge til nødvendige utstyr og innretninger som trengs for det. Så har vi sikret oss at vi har tilstrekkelig mannskap sånn at vi ikke får noen større sårbarhet i forhold til frafall, forteller smittevernlege Kai Brynjar Hagen i Bodø.

Oppstarten for vaksinering i Norge nærmer seg med stormskritt: Pfizer-vaksinen kan bli godkjent i EU-systemet allerede før jul, og innen 18. desember skal alle kommuner ha levert en plan for hvordan de vil gjennomføre vaksineringen.

I Nordlands største by planlegger de for å kunne vaksinere 1000 mennesker om dagen med normal drift. De har også gjort avtale med personale som kan leies inn

– Hvis man får veldig mange blir det viktig å være rask og kjøre opp kapasiteten til det maksimale. Hvis vi virkelig får kniven på strupen kan vi øke antallet, sier han.

De første vaksinedosene kommer til Oslo-området i desember. Men når de vanlige leveransene skal fordeles i januar, sendes doser ut til alle kommuner.

– Antallet vaksiner vil bety veldig mye

Lokalet kommunen har landet på, er en tidligere Toys R Us-butikk på Bodø Storsenter. Grunnen til at de vil rigge til et eget lokale, er at det kan komme ujevnt med forskjellig antall vaksiner. Der er også for ikke å ødelegge for idretten ved å bruke idrettshaller. De har bedt om en avklaring på om dette dekkes økonomisk fra statlig hold.

Planen etter at sykehjemsbeboere er vaksinert, er timebestilling der invitasjon vil gå ut til prioriterte grupper. Først må det være avklart fra FHI hvem som skal prioriteres etter de eldre.

– Det aller beste er at om man vet hvilke dager man faktisk har vaksine, så folk kan sette seg opp på de dagene. Men hvis det skulle skje noe irregulært i leveranser så vil man fortsatt kunne se etter løsninger på det. Antallet vaksiner vil bety veldig mye også for prioritering: Hvis vi får mange, kan man tenke seg at vi vaksinerer i så full fart at det er ikke er kritisk om man vaksinerer nøyaktig i prioriteringsrekkefølgen.

Kommunen vil også prioritere de med økt sårbarhet i aldersgruppen fra 65 år og opp. Et verktøy som kalles «helseboka» skal brukes i arbeidet.

– Når vi vet hvor mange doser vi mottar i en gitt periode, kan vi be programmet om å tilkalle like mange pasienter. Da må de velge timer for begge dosene samtidig, sier Hagen.

De som melder interesse, vil være sortert etter prioritet, forklarer han.

Vaksinen kommer i hetteglass med fem doser som skal tilsettes saltvannsløsning før bruk. Når man har gjort det, har man fem timer på å få brukt dosene. Innenfor 19–23 dager etter den første dosen, må en ny dose settes.

VANSKELIG VAKSINE: Pfizers vaksine må lagres i −70 grader, og holder bare i fem dager når den er tint opp for å sendes ut til kommunene. Foto: GARETH FULLER / POOL

Omtrent 60.000 stikk

Med utgangspunkt i at det bor omtrent 41.000 personer i Bodø, har kommunen regnet ut at 30.000 voksne må vaksineres hvis 70 prosent av den voksne befolkningen vil ha en vaksine.

– Det blir i så fall 60.000 stikk bare i Bodø kommune. Med strikte krav til hvordan denne vaksinen skal håndteres, må man vite hva man holder på med når man først setter i gang, sier Hagen.

Pfizer-vaksinen, som snart kan godkjennes i EU, må lagres i 70 minusgrader og holder bare i fem dager etter at den er tint opp for å sendes ut til kommunene.

Hagen sier kommunen har erfarne folk og brukbart med ressurser, og har hatt en periode med lite smitte. .

– Men vi kan få en god del å holde styr på i en tidsperiode hvor vi samtidig må regne med at det kan komme importsmitte her - så de nærmeste månedene kan bli ganske intensive, egentlig.

Han sier det ligger mye arbeid og ressurser i å få til en slik plan.

– Forholdene er jo veldig forskjellige. Noen kommuner er sårbare fordi det er lite personellressurser å ta av, og man skal ivareta absolutt alle oppgaver som større kommuner har mer folk til. Men i vår region er det godt samarbeid mellom kommunene, og vi er forberedt på å være til hjelp for hverandre hvis det skulle trengs.

