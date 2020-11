Bent Høie: Må være forberedt på coronatiltak gjennom julen

Helseministeren sier det er viktig at vi ikke slipper opp for tidlig, og ber folk forberede seg på at tiltakene kan vare gjennom julen.

Oppdatert nå nettopp

Bent Høie (H) svarte under fredagens pressekonferanse følgende på VGs spørsmål om det er realistisk å tro at smitteverntiltakene vil bli opphevet før jul:

– Da vi la fram de første nasjonale innstramningene la vi vekt på at vi ville at julen skulle bli normal. Da vi la frem den andre gruppen av innstramninger sa vi det samme. Men utviklingen nå har gått i en retning som gjør at vi må være forberedt på at det kan være tiltak gjennom julen også. Det er viktig at vi ikke slipper for tidlig opp så vi mister kontrollen. Det må vi vurdere, sier han.

– Bølgen i mars kom jo fordi tusenvis av skiturister kom hjem fra utlandet med smitte. Nå vil vi kanskje se et rush av folk som kommer hjem til jul - og skal bo hos sine familier. Har dere gjort en faglig vurdering av risikoen ved å la folk komme hjem til jul?

– Ja, derfor har vi strengere tiltak ved grensene nå, og krever både testing og karantenehotell, svarer Høie.

Han sier han deler bekymringen om at mange kan bli smittet når de kommer hjem til jul, men har stor tro på at vi kan klare å unngå det.

– Tiltakene kan ha stor effekt, men vi er avhengige av at de etterleves, sier han.

BER FOLK FORBEREDE SEG: Helseminister Bent Høie har troen på at vi sammen kan få pilen til å peke nedover, men ber likevel folk forberede seg på at coronarestriksjonene kan vare gjennom julen. Foto: Gisle Oddstad

Samtidig viser tall fra Telenor at tiltakene har ført til at folk i de største byene beveger seg mindre rundt i samfunnet.

Mandag var det en nedgang på nesten 50 prosent i Oslo. I Bergen var den på nesten 30 prosent.

– Tiltakene som er satt til verks ser ut til å føre til at vi beveger oss mindre. Nå venter vi på effekten på smittetallene. Men situasjonen er fortsatt usikker, med fare for akselererende økning, sier sier statsminister Erna Solberg (H), og tilføyer at det er viktig med kraftige tiltak i områder med mye smittespredning.

les også Tall avslører hvordan samfunnet endres: Slik påvirker coronatiltakene oss

Statsministeren med klar beskjed til tenåringer

Solberg pekte også på at smitten nå øker aller mest i aldersgruppen 13 til 19 år.

– Det bekymrer meg. Det er viktig for denne gruppen å huske på at de også kan bidra til smitte.

– Selv om vi prioriterer at unge skal gå på skole og delta på fritidsaktiviteter fritidsaktiviteter, må de forsøke å praktisere avstand. Jeg tror det er vanskelig for ungdom. Særlig blant de eldste tenåringene mellom 16 og 19 år er det høy smitte, og de begynner å nærme seg voksne når det gjelder både faren for at noen kan ha underliggende sykdommer, men også at de kan bli syke, sier hun.

FHIs siste ukerapport viser at 37 prosent av alle nye smittetilfeller har et annet fødeland enn Norge. Det har også 54 prosent av coronapasientene.

Statsministeren advarer mot å henge ut enkeltgrupper:

– Flere har opplevd å bli hetset og beskyldt for å spre smitte. Dette gjelder butikkmedarbeidere, svensker og polakker, blant annet. Det er ikke greit, sier hun.

Regjeringen kunngjorde tidligere denne uken at de skal bevilge ytterligere 20 millioner til informasjonsarbeid rettet mot innvandrergrupper. Solberg erkjenner at det er en utfordring å nå ut til alle med korrekt informasjon.

– Derfor har det vært viktig for oss å samarbeide med dem som er tett på for å spre informasjonen, sier hun.

Ropstad: Tilbud til barn og unge skal ikke svekkes

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad var også til stede på pressekonferansen. Han understreker at det viktigste i coronapandemien er å ta vare på liv og helse.

– Helsetilbud til barn og unge skal ikke reduseres i denne perioden, sier han.

I tillegg mener han det er særlig viktig å ta vare på utsatte grupper, noe som er bakgrunnen for at regjeringen tidligere i uken la frem et forslag på 160 millioner kroner til arbeid med nettopp disse gruppene.

Pengene skal gå til tiltak for psykisk helse og frivillighet.

– Det blir rapportert om økende ensomhet blant elever. Pågangen på hjelpetelefoner har vært jevnt høy gjennom hele pandemien, sier Ropstad.

les også Smittetallene i Oslo har doblet seg siden den første tiltakspakken

– Fort tidlig å være optimistisk

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sa tidligere fredag til VG at han har god tro på at de regionale og nasjonale tiltakene vil føre til at smittekurven snart flater ut, før tallene vil begynne å gå nedover.

Solberg mener smittetallene viser at det var riktig å innføre tiltakene.

– Vi er på omtrent samme nivå som forrige uke, men vi ser at vi kanskje ikke har like høy vekst. Det er for tidlig å være optimistiske, sier hun.

Samtidig peker hun på at andre land, som har innført veldig strenge tiltak, nå opplever at smitten ser ut til å bikke litt nedover. Hun anslår at vi først vil begynne å se effekten av den siste innstrammingen mellom 10–14 dager etter at tiltakene trådte i kraft.

Publisert: 13.11.20 kl. 12:36 Oppdatert: 13.11.20 kl. 13:10