MØTER VEGGEN: Mens lasteporten ligger nede bak trappehuset, treffer gangveien veggen. Da kommer ikke gjestene seg av og på skipet.

Hurtigruten om ny terminal i Tromsø: – Passer ikke skipene

Publisert: 12.03.18 21:03 Oppdatert: 12.03.18 22:46

Til våren skal Hurtigruten etter planen stoppe ved den nye havneterminalen på Prostneset i Tromsø. Men terminalen er ikke mulig å bruke, mener Hurtigruten.

Bare uker før Hurtigruten skal begynne å legge til kai med de første passasjerene på den nye terminalen på Tromsø havn, ble det oppdaget at skipene ikke passet i terminalen. Under en test i februar ble det avdekket at skipets gangvei ville krasje inn i en vegg på kaia, skriver nettstedet Nord24.no og Nordlys’ papirutgave, som først omtalte saken. Ifølge avisen skal terminalen være spesialbygget for hurtigruteskipene.

– Umulig for gjestene å gå i land

Prosjektleder i Hurtigruten, Stein Lillebo, sier til VG at et trappehus på kaia er det største problemet.

– Vi har selvfølgelig levert mål og tegninger på skipene våre, så Tromsø havn skulle være i stand til å bygge riktig. Men da vi gjorde testen viste det seg at vi ikke får ut gangveien ordentlig, fordi den møter veggen til trappehuset. Det er umulig for gjestene å gå av skipet slik det er bygd nå, sier han.

Nord for inngangen til trappehuset fikk skipet lagt ned gangveien. Men da var det umulig å legge ut lasteporten.

– Vi er avhengig av å ha begge ute samtidig for å laste og losse gods, og la gjestene gå av og på, sier Lillebo.

Hurtigruten har hatt flere kritiske merknader til løsningene havna har valgt, også før testen ble gjennomført. I tillegg til problematikken med trappehuset, avdekket befaringen problemer med passasjerlogistikk, bagasje, bussoppstilling og adkomst for funksjonshemmede.

– Det er opp til havna og entreprenøren å løse dette, sier Lillebo.

Skal snart være i bruk

Etter planen skal den nye terminalen være i bruk denne våren. Lillebo sier det ikke er noen særlige konsekvenser for Hurtigruten, dersom terminalen ikke er klar innen da.

– I dag ligger vi bare noen hundre meter unna, så det fungerer egentlig veldig fint. Dersom det blir en forsinkelse så er det ingen krise for oss, sier han.

Han stiller samtidig spørsmålstegn ved at havna skal være spesialbygget for skipene til Hurtigruten.

– Hvordan den kan være spesialtilpasset for våre skip skjønner jeg ikke, for det er den definitivt ikke, sier han.

Havnedirektøren: – Ikke så problematisk

Havnedirektør Halvar Pettersen mener at saken ikke er like problematisk som den blir fremstilt.

– Det avisa Nordlys skriver stemmer ikke helt. Hurtigruten vil passe i den nye terminalen. De dimensjonene vi har fått oppgitt av dem tilsier at landgangsystemet er helt tilpasset Hurtigrutens passasjerer. Når det gjelder logistikken i terminalen er den helt i tråd med det som er normalt for terminaler generelt, så det skal gå uproblematisk, sier han.

– Hvordan kan dere si at terminalen er spesialtilpasset Hurtigruten, når de selv mener at skipene ikke passer?

– Den er nok ikke spesialtilpasset Hurtigruten, men den er tilpasset slik at passasjerer skal kunne gå av og på. Jeg kan ikke se noen grunn til at problemene som ble avdekket ikke skal la seg fikse fort.

– Vi fikk bekreftet fra Hurtigruten for tre-fire år siden at de var fornøyd med måten logistikken og sikkerheten til passasjerene er lagt opp på. Dessuten er det en del utstyr på kaia nå som skal bort. Når de hevder at terminalen ikke passer og at sikkerheten ikke er bra, så taler Hurtigruten mot bedre viten, sier han.

Lillebo avkrefter havnedirektørens påstand, og gjentar at Hurtigruten ikke passer i terminalen.