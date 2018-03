KRAFTIG BRANN: Brannen på Norsk gjenvinning på Alna har bydd på utfordringer for brannvesenet. Rundt 20 timer etter at den brøt ut torsdag formiddag brenner det fortsatt, men brannvesenet har kontroll. Foto: Oslo brann og redningsetat

Det brenner fortsatt i avfallsanlegget i Oslo

NTB

Publisert: 09.03.18 07:05

Det brenner fredag morgen fortsatt i avfallsanlegget i Haraldrudveien i Oslo. Brann- og redningsetaten tror det vil ta tid før brannen er slukket helt.

– Det er fortsatt mye hardpakket papir som brenner, sier brigadesjef Tor Arne Elvrum i Oslo brann- og redningsetat til NTB klokken 5.15 fredag morgen, rundt 20 timer etter at brannen oppsto. På grunn av et tak som delvis har rast, har det vært utrygt for brammannskapene å ta seg inn og slukke.

– Det har vært en utfordring med sikkerheten til mannskapet vårt, men nå har vi stor effektivitet i å få tak i det som brenner og få slukket det som er der.

Politiet og brannvesenet fikk melding om brannen i anlegget til Norsk Gjenvinning klokken 9.38 torsdag . Brannen var så kraftig at røyken kunne ses over store deler av byen, og på Nakholmen i Oslofjorden falt det svarte papirbiter ned fra himmelen, meldte NRK. Først langt utpå ettermiddagen begynte brannvesenet å få kontroll.

– Norsk Gjenvinning har stilt med maskiner som gjør arbeidet mye enklere. Det er tjukke sammenpressede klumper med papir som brenner, så når vi spyler dem, så går ikke vannet gjennom, men renner bare av. Men ved hjelp av maskinene henter de ut ballene og deler dem opp, slik at mannskapet lettere kan slukke dem, forklarer Elvrum til NTB.

Til tross for at arbeidet går lettere, tror brigadesjefen det vil ta lang tid før alt er slukket.

– Jeg tenker at det går langt utover dagen fredag, for det er store mengder med papir der.