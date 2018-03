Mann bortvist etter nazi-hilsen på Listhaug-demonstrasjon

Publisert: 18.03.18 15:48 Oppdatert: 18.03.18 18:35

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-18T14:48:40Z

Opp mot 250 mennesker tok søndag turen til Løvebakken for å vise sin støtte til justisminister Sylvi Listhaug. En mann ble bortvist etter å ha vist nazi-hilsen.

Ifølge politiet deltok mellom 200 og 250 mennesker i demonstrasjonen på Løvebakken søndag. Den ble rolig oppløst litt over klokken 16.

I tillegg til Listhaugs støttespillere var det også en liten gruppe motdemonstranter som møtte opp. Disse nøyet seg med å rope slagord og «ingen nazister i våre gater» i retning av Listhaugs støttespillere.

– En mann i 60-årene ble bortvist fra sentrum etter å ha vist nazi-hilsen til Blitz, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth til VG. Ifølge politiet deltok mannen i demonstrasjonen.

Engeseth opplyser at demonstrasjonen var meldt og at de hadde fått tillatelse til å stå utenfor Stortinget.

– Ytringsfriheten ble ivaretatt, sier operasjonslederen.

Han forteller at en person i folkemengden fikk et illebefinnende og ble sendt til sykehus med ambulanse.

– Norges Trump

Blant de oppmøtte var Jan fra Bergen, som ikke ønsker å oppgi etternavn.

– Jeg er her for å støtte justisdepartementet, sier han.

Han har tatt med seg et stort norsk flagg og har på seg Trump-caps for anledningen. Jan er stor fan av Listhaug.

– Hun er Norges Trump, sier han med et smil.

– Her er det normale mennesker med normale jobber. Vi støtter Sylvi Listhaug, det er derfor vi står her, talte skribent og samfunnsdebattant Shurika Hansen til den oppmøtte folkemengden.

Melder sin støtte til Listhaug

- Hun skjønner vi og hun stoler vi på. Da hun sa noe ørlite feil, skulle hun sables ned, sier Helge Grimstad til VG.

Han har, sammen med Per Røysheim og Steinar Solås, tatt turen fra Gausdal i Oppland.

- Hun har beklaget det mer enn nok, mener Grimstad.

- Snart kan man ikke si noe feil, sier Røysheim.

Røysheim mener Frp ikke må bøye seg for noen.

Ruth Marie Gjevre Vaagø, som tok intiativ til blomsteraksjonen tidligere denne uken, holdt en kort appell.

– Jeg vil legge skam på alle som forsøker å stemple oss som nazister og rasister. Det er ingen nazister her, vi er vanlige mennesker, sa Vaagø.

Pegida-leder Max Hermansen sendte før demonstrasjonen en melding til sine kontakter om at det er bra at «folk med muskler» møter på støttedemonstrasjonen for Sylvi Listhaug. Det tar initiativtakeren avstand fra, har hun sagt til VG.

– En spade for en spade

Om hvorfor hun tok initiativ til å arrangere demonstrasjonen, sier Vaagø dette til VG

– Hun er en politiker som er veldig ærlig og kaller en spade for en spade, og derfor setter vi i gang litt forskjellig. Men at det skulle ta så av, det hadde vi aldri drømt om.

Aksjonen for å støtte justisministeren kommer i kjølvannet av mistillitsforslaget Rødt stilte mot henne tidligere denne uken. Nå er det opp til KrF å beslutte om de skal stemme for mistillit, som isåfall kan føre til regjeringskrise.

Som en reaksjon på støtteaksjonen for Listhaug, har det også blitt startet opp en kronerulling til Leger Uten Grenser for Rødt-leder Bjørnar Moxnes, som stilte mistillitsforslaget mot Listhaug. Der er det nå samlet inn 8,2 millioner kroner.

Vaagø sier til VG at hun synes det er bra at det har blitt samlet inn så mye penger som reaksjon på blomsteraksjonen hun satte i gang.