ANKE: Det er ventet at Spesialenheten kommer til å anke dagens kjennelse. Foto: Helge Mikalsen

Eirik Jensen vant pengestrid med Spesialenheten

NTB

Publisert: 13.02.18 14:30

INNENRIKS 2018-02-13T13:30:46Z

Oslo tingrett har gitt korrupsjonsdømte Eirik Jensen medhold i at han har rett til deler av pengene Spesialenheten har beslaglagt.

Dette gjelder blant annet inntekter for bøker Jensen har skrevet for Kagge forlag, skriver NRK.

I forbindelse med etterforskningen av ekspolitimannen har Spesialenheten tatt beslag i bankkonti, lønnskrav og framtidige bokinntekter, ifølge Jensens advokat Arild Holden til en verdi av omtrent 2 millioner kroner.

I tingrettens dom i høst fant dommer Kim Heger det kun bevist utover enhver rimelig tvil at Jensen var skyldig i korrupsjon for litt over 660.000 kroner.

Holden sier Jensen fått tilbake rådigheten over de midlene som er overskytende.

– Det er snakk om litt over en million kroner, deriblant Kagges bokinntekter, sier Holden til kanalen.

Det er ventet at Spesialenheten kommer til å anke dagens kjennelse.