Belal dømmes til 13 års forvaring for drap

Belal Belal, «Mannen Norge aldri blir kvitt», er dømt til 13 års forvaring for drapet på en 37 år gammel mann på Bjerke i Oslo i juli 2017.

Minstetiden for straffen er åtte år og åtte måneder, ifølge ABC Nyheter.

En 42-åring som sto tiltalt for å ha vært vitne til voldsutøvelsen uten å tilkalle hjelp, ble frifunnet.

Belal kom til Norge for snart ti år siden. Siden er han dømt for vold mot 11 personer. Han ble varig utvist fra Norge i 2008, men er her fortsatt.

Ifølge tiltalen skal 31 år gamle Belal Belal ha sparket og slått den 37 år gamle mannen gjentatte ganger i hodet mens han lå nede. Mannen ble funnet blodig og ille tilredt av forbipasserende, med livstruende hodeskader. Han døde på sykehus to dager senere.

Hendelsen fant sted 18. juli i 2017. Under rettssaken kom det fram at 31-åringen og fornærmede kranglet om prisen for to gram kokain før drapet.

I retten sa Belal at han ikke hadde angrepet mannen, kun forsvart seg, men han ble altså ikke trodd.

Han var i følge VGs opplysninger sentral i de voldsomme opptøyene på Trandum i 2015.

31-åringen har en rekke tidligere dommer mot seg og har blitt registrert med over 100 anmeldelser i politiets registre. Han har ikke blitt sendt ut av landet fordi hans nasjonalitet er uklar. Politiet mener han er marokkansk, mens han selv hevder han er fra Algerie.

Som et ledd i politiets arbeid med å fastslå identiteten til den nå drapssiktede asylsøkeren Belal Belal, har de sporet opp en filmopptreden de mener han gjorde som barn i Marokko.

Det skal ifølge VGs opplysninger være snakk om filmen «Hideous Kinky» (1998), der politiet mener Belal Belal opptrer som gategutten «Aziz» i flere scener. Filmen hadde Kate Winslet i hovedrollen, og er spilt inn i Marrakech.