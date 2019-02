KRITISK: Sverre Myrli (A). Foto: Hallgeir Vågenes

Ap: – Vi har en jernbanesektor uten politisk styring

LILLESTRØM (VG) Sverre Myrli (A) reagerer kraftig på at det ikke er bestilt nye lokaltog til Østfoldbanen.

Myrli sitter i transportkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Han reagerer på VGs sak om at det ikke er bestilt nye lokaltog som kan utnytte den økte kapasiteten mellom Oslo og Ski når Follobanen åpner i 2022.

– Dette nærmer seg en parodi. Det er bare en måned siden pendlerne fikk beskjed om at åpningen av Follobanen er utsatt til desember 2022, med en kostnadssprekk på to milliarder. Nå kommer dette, sier Myrli.

Myrli viser også til VGs tidligere sak om at mer enn hvert fjerde persontog i 2018 var berørt av forsinkelse eller innstilling.

– Jeg mener det er ganske alvorlig nå. Vi har en jernbanesektor som er uten politisk styring, etter min mening. Det gnistrer i øynene deres når de snakker om nye veiprosjekter, men det er lite engasjement når det gjelder jernbanen, sier Myrli.

– Pulveriserer ansvaret

– Ingen regjering har noen gang bevilget så mye penger til jernbanen som den nåværende?

– Det er standardsvaret. Men det er ikke noe poeng å bevilge mer penger hvis du ikke får noe ut av det. Follobanen er det verste eksempelet, sier Myrli.

– Hva mener du regjeringen gjør feil?

– De splitter opp og pulveriserer ansvaret. En enkel filosofi i all organisasjonslære er at den som sitter med ansvaret, også må få kjeften hvis det går gærent. Men hvis du spør de reisende på Østfoldbanen i dag om hvem som har ansvaret, vil alle svare NSB, enda NSB antagelig er det selskapet som har minst ansvar for problemene. Sporene er det Bane NOR som steller med, togene eies av Norske tog, de vedlikeholdes av Mantena, og billettene kjøper du av En tur. Hvem av dem har det overordnede ansvaret for pendlerne på Østfoldbanen? spør Myrli.

SV: – Ganske utrolig

Stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) varsler at han vil ta opp saken i spørretimen på Stortinget, for å høre om samferdselsministeren kan garantere at nye tog er på plass ved Follobanens åpning i 2022.

KRITISK: Arne Nævra (SV), her i spørretime-debatt med samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) november 2018. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix

– Dette er en ganske utrolig nyhet. Når man investerer så mye i infrastrukturen, må man også bestille tog. Alle skjønner det, sier Nævra.

Dale: – Dette er hakk i platen

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) slår tilbake mot anklagene om ansvarspulverisering.

– Dette er hakk i platen fra Sverre Myrli. Han har bestemt seg for hva som er svaret, helt uavhengig av hva som er problemet, sier Dale til VG.

Han sier de har endret hele organiseringen på jernbanen for å få mer jernbane for pengene.

– Jernbanereformen er ikke så komplisert at Sverre Myrli ikke forstår den – hvis han vil. Hvis han setter seg ned og ser på organisasjonskartet, lærer han seg det på fem minutter, sier Dale til VG.

Dale mener Østfoldbane-pendlerne vil få et bedre tilbud når Follobanen åpner.

Til kritikken om at prosjektet er uten politisk styring, svarer han: «Vi skal være veldig glad for at ikke jeg holder på å rote med teknikken i utbyggingen på Follobanen».

– Da hadde vi ikke vært ferdig i 2022. Det er nettopp det at fagfolk står for den faktiske utbyggingen, som gjør at vi har resultat og fremdrift, sier samferdselsministeren.