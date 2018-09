NY JOBB: Vidar Brein-Karlsen gikk fra statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet til en direktørjobb i Huawei. Foto: Justisdepartementet Foto: Justisdepartementet

Statssekretær ble Huawei-topp og måtte svare for lobbyvirksomhet. Konklusjonen: Ingen brudd

INNENRIKS 2018-09-07T14:19:34Z

Tidligere statssekretær Vidar Brein-Karlsen(Frp) måtte svare på om han hadde brutt karantenereglene på jobb for kinesiske Huawei.

VG og Tek.no har tidligere i høst skrevet om hvordan det kinesiske mobilselskapet Huawei ikke får bygge i USA og Australia, av frykt for spionasje , mens de i Norge får store kontrakter.

Senterpartiet har anklaget en tidligere statssekretær for Justis- og beredskapsdepartementet for karantenebrudd på jobb for selskapet.

«Frifinnes» for lobbyvirksomhet mot Sp

Da statssekretær Vidar Brein-Karlsen gikk fra Justisdepartementet til en toppjobb i Huawei, fikk han ett års saksforbud – hvor han ikke fikk involvere seg i saker som Justisdepartementet eller Samferdselsdepartementet er involvert i.

Etter at VG stilte spørsmål ved sikkerheten rundt utbyggingen, gikk Senterpartiet hardt ut og mente regjeringen burde vurdere et forbud mot Huawei. Dagen etter fikk de en mail av Brein-Karlsen, som ba om et møte.

I mailen med tittelfeltet «sikkerhet i norsk telenett» viser han til «medieoppslag og debatt» om sikkerhet og inviterer Senterpartiet til en presentasjon om sikkerhet i telekomsektoren – og Huawei. Et brudd på karanteneregler kan for eksempel straffes med tilbakebetaling av etterlønn.

Men Karantenenemnda mener ikke at dette er et brudd på karantenereglene.

– Det å gi generell informasjon, er ikke i strid med det saksforbudet han har fått, sier lederen for Karantenenemnda, Hill-Marta Solberg, til VG.

Mener det bare var «generell informasjon»

De skriver i sitt vedtak at «spørsmål vedrørende nettsikkerhet og datasikkerhet generelt ligger under Justis- og beredskapsdepartementet og Samferdselsdepartementet. Saksforbudet innebærer at du ikke kan engasjere deg i slike saker, hverken overfor de nevnte departementene og underliggende institusjoner, eller overfor andre».

Det er Samferdselsdepartementet som jobber med utbyggingen av 4G- og 5G-nettet i Norge – med Huawei som aktør.

Likevel mener de at Brein-Karlsen ikke brøt reglene ved å kontakte Sp om sikkerheten i det norsk telenettet.

– Ut fra den informasjonen vi har fått fra ham, har han gitt generell informasjon om selskapet til enkelte representanter på Stortinget. Og saksforbudet innebærer ikke et forbud mot å gi generell informasjon, sier Solberg til VG.

Karantenenemda vil nå ikke gå videre med saken, og sier de baserer seg på den informasjonen Brein-Karlsen selv har oppgitt.

– Jeg er glad for at nemnda – etter min henvendelse – ikke har konkludert med at vedtaket er brutt. Jeg er glad for å få denne avklaringen, sier Brein-Karlsen til VG.

– Du skrev i mailen til Sp at du ville snakke med dem om «sikkerhet i norsk telenett». Men du hevder overfor nemnda at dette bare var generell informasjon om virksomheten?

– Jeg har fått bekreftet av Karantenenemnda i dag at de ikke mener jeg har brutt saksforbudet. Ytterligere spørsmål om tolkning av uttalelsen rettes til karantenenemnda, svarer Brein-Karlsen.