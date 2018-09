BLE FUNNET SLIK: Bonde Henning Kolnes fant en av kuene sine slik i fjøset søndag. Foto: Jan Rune Undheim/Privat

Bonden Henning fant kua død: – Det er forferdelig

INNENRIKS 2018-09-11T09:50:34Z

På fredag oppdaget bonde Henning Kolnes at en av kuene hans var i dårlig form. To dager senere fant han henne i en blodpøl, etter sannsynligvis å ha spist aluminiumsboks.

Publisert: 11.09.18 11:50 Oppdatert: 11.09.18 12:40

Etter at kameraten Jan Rune Undheim delte et bilde på Facebook søndag, har 1500 mennesker delt innlegget. Bildet viser en død ku liggende i en blodpøl.

– Kua har mest sannsynlig spist en bit av en ølboks eller lignende, og kuttet seg innvendig og blødd i hjel, skriver han over bildet.

Under har rundt hundre stykker kommentert hvor tragisk de synes hendelsen er.

Det var Fædrelandsvennen som omtalte saken først.

Ble syk

Bonden Henning Kolnes, som har 300 kyr, forteller til VG at kua hadde vært syk i to dager før den ble funnet død i fjøset på Lista i Farsund kommune.

– Vi hadde dyrlegen på besøk på fredag. Vi behandlet henne for feber og ga henne penicillin og smertestillende, sier han.

På lørdag virket det som om det sto bedre til med kua. Hun hadde begynt å spise igjen, og bonden håper at kua skulle bli helt frist. På søndag ble han imidlertid møtt med det grusomme synet.

– Hun hadde kuttet seg opp innvendig og blødd i hjel. Jeg er 99 prosent sikkert på at det var en colaboks eller lignende, sier han.

Finner aluminium i fôret

Kolnes forteller at aluminiumsbokser er et stort problem, og at han har en kamerat som hadde et lignende tilfelle. Da ble kua nødslaktet før den rakk å blø i hjel.

– Jeg hadde en i vår også. Jeg tror det skjer mer enn vi tror. Det er et problem at finner aluminium i fôret. Dyrene spiser det, fordi de lukter det ikke. Og det er ikke magnet i aluminium, det er det som er problemet. Det er ikke greit, det er en stor lidelse for dyrene, sier han.

– Som ti barberblader

Han forklarer at det lette aluminiumet ofte ligger langs veien, og lett tas med vinden og havner i pressen når de lager fôr. Her blir det kuttet opp i biter sammen med gresset.

– Det blir som ti barberblader, det er veldig alvorlig. En ku tygger flere ganger, den går opp og ned i halsen, det er forferdelig, sier han.

Kolnes forteller at det er flott at bildet får oppmerksomhet, slik at folk blir mer bevisst på konsekvensene av å kaste avfall i naturen.

– Folk tenker ikke på miljøet og dyrene, de tenker ikke på noen ting. Jeg synes det er trist.

Norges Bondelag: – Et økende problem

Leder i Norges Bondelag , Lars Petter Bartnes, forteller til VG at dette ikke er et engangstilfelle.

– Vi får meldinger om den type hendelser, og det har vært et økende problem de senere årene, forteller han.

Han har ikke noe konkret tall på hvor ofte det forekommer.

– For det første er det et ressursspørsmål, folk må ta vare på emballasje og resirkulere. For det andre er det svært unødvendig å utsette dyr for den type lidelser, sier Bartnes.