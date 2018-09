Raja: - Hareide undervurderer Solberg

Venstres Abid Raja mener KrF-leder Knut Arild Hareide undervurderer Erna Solbergs popularitet som statsminister.

I en tale til KrFs landsstyre fredag ettermiddag kom KrF-leder Knut Arild med sin anbefaling om hvor partiet bør gå: Og han peker til venstre.

Han ba KrF om å vurdere en regjering med Ap og Sp, uten SV. Det innebærer at han da vil bidra til å felle Erna Solberg som statsminister.

I sin tale til partiet understreket Hareide de store forskjellene mellom KrF og Frp. Flere i hans parti har tatt til orde for at KrF bør inn i regjeringen med Høyre, Frp og Venstre . Det vil ikke KrFs partileder.

– Det er Frp og ikke Høyre jeg ser som den store utfordringen i denne regjeringen. Skal vi få en regjering med størst tyngdepunkt i sentrum, mener jeg vi må vurdere Arbeiderpartiet, sier Hareide.

Raja sier til VG at han har et nært forhold til Hareide, og at han forstår avstanden som KrF-lederen ønsker å ta fra Frp.

– Det er den samme avstanden, både i retorikk og politikk, som vi i Venstre har følt på. For oss har likevel muligheten for politisk gjennomslag vært avgjørende. Jeg tror Hareide gjør en for rask analyse av sine egne gjennomslag i samarbeidet med regjeringen. De har fått meget godt betalt for sin vippeposisjon de siste årene, og jeg tror fortsatt KrF vil få bedre betalt på borgerlig side.

– Frykter du at KrF vil bidra til å felle regjeringen i løpet av høsten?

– Vi hører jo hva Hareide sier. Hvis partiet følger han, så er jo det er nærliggende konklusjon, men vi er ikke der ennå.

Raja mener Frp har endret seg som regjeringsparti etter at Sylvi Listhaug og Per Willy Amnundsen gikk av som statsråder.

– Retorikken er en helt annen nå. Frp i regjering er noe helt annet enn Frp på Stortinget og Frp i mediene.

Carl I. Hagen: – Veldig spennende

Carl I. Hagen (Frp) er ikke overrasket over Hareides ønske om samarbeid med Ap og Sp.

– Det er for så vidt en naturlig konsekvens av den venstredreiningen som har vært i KrF lenge, sier Hagen og peker på at SV nå kan komme på vippen.

– Dette blir veldig spennende. Nå har han sagt nei til begge de realistiske flertallsalternativene. I det øyeblikket han samarbeider med Sp og Ap er det ikke flertall ... da er det SV som kommer på en slags vipp, sier Hagen som tror at mange internt i Arbeiderpartiet heller vil samarbeide med SV enn KrF.

– Nå er det Jonas Gahr Støre som får spagaten internt hos seg.

Siv Jensen: – Venstredreining av norsk politikk

Frps Siv Jensen mener Hareides ønske om å samarbeide med Ap og Sp vil innebære en «betydelig venstredreining av norsk politikk» dersom konstellasjonen realiseres. Hun presiserer også at SV får en avgjørende rolle.

– Vår opplevelse er at samarbeidet med KrF er godt både nasjonalt og lokalt, og at mange vil reagere på et KrF-samarbeid med venstresiden, spesielt på Sør- og Vestlandet.

– Frp og KrF har blitt enige om mange viktige saker de siste fem årene. Jeg har respekt for KrFs interne prosesser, men mener Frp og KrF har et felles verdigrunnlag og mange felles synspunkter i blant annet familiepolitikken, synet på velferdssamfunnet og ikke minst Norges kristne kulturarv.