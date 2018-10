PRIVATETTERFORSKER: Finn Abrahamsen gjorde ny karriere etter at han pensjonerte seg som drapsetterforsker. Foto: Hallgeir Vågenes

Dobbeltdrapstiltalt syvbarnsmor engasjerer privatetterforsker

2018-10-05

Privatetterforsker Finn Abrahamsen skal bistå med forsvaret til Kristiansands-kvinnen som er tiltalt for drap på sin egen far og sin tidligere samboer.

Publisert: 05.10.18 13:11

– Jeg skal følge saken i retten og gjøre et arbeid i forkant av rettsbehandling, bekrefter den tidligere drapsetterforskeren og lederen av voldsavsnittet i Oslo politidistrikt til VG.

Abrahamsen sier han ennå ikke har gått igjennom saken og derfor ikke kan si noe nærmere om hva slags arbeid han skal gjøre.

– Jeg forholder meg til advokat Sylte. Men det blir spennende å se hva som ligger i denne saken, sier Abrahamsen.

Vil jevne ut styrkeforholdet

Advokat Sylte er den tiltalte syvbarnsmorens forsvarer Olav Sylte.

Det er han som har bedt om å få bruke privatetterforskeren. Sylte sier til VG at han tidligere har sendt en begjæring om dette til Kristiansand tingrett og at han fredag fikk beskjed om at retten mener dette er greit.

– Abrahamsen skal gjøre en jobb i forkant av rettssaken og følge saken som bisetter. Jeg har bedt om dette fordi påtalemyndigheten skal stille med to etterforskere fra Kripos som skal følge saken som bistand, sier forsvareren.

Usikker dødsårsak

Kvinnen fra Kristiansand er tiltalt for drap på sin far og sin tidligere samboer.

Saken ble først kjent for offentligheten for et drøyt år siden: Da innkalte Agder politidistrikt til pressekonferanse og meddelte at en kvinne i 40-årene var siktet for to drap.

Politiet hadde da drevet en skjult etterforskning mot kvinnen siden april 2014. Da ble Øystein Hagel Pedersen (67), kvinnens ekssamboer, funnet død på First Hotel i Kristiansand.

På pressekonferansen uttalte politiet at obduksjonsrapporten viste at dødsårsaken var forgiftning.

Dette skulle senere vise seg å være mer usikkert.

Rettssaken er berammet til 12. november, og vil gå frem til 25. januar i Kristiansand tingrett.