PLASK PLASK: Regnet faller i strie strømmer over landet, og det får strømprisene for vinteren til å falle. Fra toppnivået i sommer har vinterprisene falt med 20 prosent. Foto: GISLE ODDSTAD

Regnværet redder kraft-Norge: Nå stuper strømprisene

INNENRIKS 2018-09-21T09:41:16Z

Sørlendinger og vestlendinger er allerede dørgende lei av regn – men her er en god nyhet: Regnet har medført en dupp i strømprisene i vinter på over 20 prosent.

Publisert: 21.09.18 11:41

Ja, timeprisen for strøm var i formiddag den laveste på en hverdag siden sommeren 2015!

– Ja, det er jo en kraftig endring i situasjonen for norsk vannkraft. Fra den tørreste perioden i sommer lå vi med en hydrologisk balanse på 35 prosent under normalen. Nå er vi oppe på 5 prosent under normalen, sier kraftanalytiker Ole Tom Djupskås i kraftanalyseselskapet Thomson Reuters .

Medregnet i den hydrologiske balansen er både vann i magasinene og vann i terrenget - såkalt markvann. Dette er nå oppe på normalt nivå etter en knusktørr vår og sommer.

Stor økning

Onsdag klokken 13 kom også de ferske kraftmagasintallene fra den norske fjellheimen – selve hjertet i norsk vannkraft. Magasinfyllingen økte i forrige uke med hele fire prosentpoeng til 69,5 prosent.

Normal fyllingsgrad for denne uken er på 84,9 prosent.

Tilsiget til kraftmagasinene var i forrige uke to og en halv ganger høyere enn normalt, og ventes like høyt denne uken.

For øyeblikket - fredag formiddag - handles det strøm for de tre siste månedene i år og for de tre første månedene neste år til en pris som ligger 24 prosent lavere enn de var ved månedsskiftet - altså for tre uker siden.

Laveste siden sommeren 2015

– Det er fortsatt mye igjen av høsten, og den kan bli våt eller tørr. Men sannsynligheten nå er bedre for at vi slipper en vinter med svært høye strømpriser i Norge. Likevel er det jo høye strømpriser dette, sett i forhold til noen av de senere vintrene her i landet, sier Djupskås.

Stormen som feier inn over Sørlandet fredag fører med seg svært høy vannføring på Sørlandet og Vestlandet og rekordhøy vindkraftproduksjon i Norden.

– Dette, sammen med økende kjernekraftproduksjon i Sverige, fører til veldig lave priser. Prisen for siste time idag er rundt tre øre per kilowattime, som er det laveste vi har sett på en hverdag siden sommeren 2015, sier Djupskås.

Milliardkollaps

Hans kollega i det amerikansk-baserte energiselskapet Kinect Energy, Thomas Angell, mener at milliardkollapsen hos den norske kraftspekulanten Einar Aas har betydning for prisnedgangen på strøm i Norge:

– Vi har hatt en sterk bedring i vannkraftsituasjonen. Men det er også grunn til å tro at prisen er påvirket av milliardkollapsen, i den forstand at den har fått flere til å selge seg ut. Jeg vil anslå effekten til å være på om lag ti øre per kilowattime. Hvordan dette vil slå ut i fortsettelsen er usikkert, men det kan se ut som om de som har gått inn i posisjonene til Einar Aas er forstandige og opptatt av å bringe forutsigbarhet i markedet, sier Angell.

Han peker på at de høye strømprisene på Kontinentet likevel vil prege tiden fremover – fordi det betyr norsk eksport til særlig Tyskland, noe som vil holde de norske prisene oppe.