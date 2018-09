Jørn Eggum (til venstre) og Hans Christian Gabrielsen, ledere i Fellesforbundet og LO, fikk ikke arbeidsgiverne med på tjenestepensjon fra første krone i lønnsoppgjøret. Nå står slaget om tjenestepensjon i Stortinget, hvor KrF er på vippen. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

LO legger pensjons-press på KrF

INNENRIKS 2018-09-30T02:21:05Z

LO vil ha KrFs støtte til pensjon fra første krone, før de fullt ut omfavner et regjeringsamarbeid mellom Ap og KrF. I fjor mente flere LO-topper at Aps flørt med KrF og Venstre ødela valgseieren for Jonas Gahr Støre.

Jørn Eggum, lederen i Fellesforbundet og medlem i Aps sentralstyre, legger nå press på KrF og ber dem velge «riktig side» i pensjonsstriden:

– Knut Arild Hareide må vise oss at han stiller opp på omfordeling og er på parti med arbeidstagerne. Kravet om tjenestepensjon fra første krone vil være testen på om KrF virkelig ønsker et linjeskifte, sier Eggum til VG.

Mislikte flørt

I fjor sommer var det mange i LO som sterkt mislikte at Ap-lederen strakk ut en hånd til KrF i valgkampen.

Derfor var jubelen enorm i LO da KrF-lederen, få dager før stortingsvalget i september i fjor, klargjorde at han ville støtte Erna Solberg som statsminister.

«Vi har hele veien sett at mange medlemmer har satt seg på gjerdet i frykt for at et samarbeid mellom Ap og KrF eller Venstre. Jeg har vært mye rundt og hørt dette mange ganger» sa LO-leder Hans Christian Gabrielsen til VG to dager før valget i fjor.

LO-lederen: KrF er mer lydhøre

– Det handlet spesielt om partiet Venstre, sier LO-lederen til VG lørdag kveld.

– Etter at KrF ikke lenger er bundet av samarbeidsavtalen med regjeringspartiene, har vi sett at de er mer lydhøre for arbeidstagernes interesser. Det gjorde de med pappapermen som kom på plass etter valget i fjor høst, og de var med å sikre flertall for viktige vedtak or å styrke prinsippet om faste stillinger, sier Gabrielsen.

– Har folk i LO snudd i synet på KrF?

– Mange har merket seg dette, men nå kommer det flere viktige saker for oss: Pensjon fra første krone, og å sikre arbeidsplassene for norske sjøfolk. Det blir viktig å se hvordan KrF stiller seg her, for det er politikken, som teller, sier Gabrielsen.

Gikk til sofaen

Jørn Eggum i Fellesforbundet bekrefter at hans medlemmer mislikte tanken om et samarbeid mellom Ap og KrF/Venstre:

– Det er riktig at mange av LOs medlemmer gikk fra Ap til sofaen. De ønsket at Ap skulle samarbeide til venstre, og forsto ikke strategien med å trekke inn KrF og spesielt Venstre, som har ønsket å rive ned faglige rettigheter, sier Eggum.

Inviterte Hareide

Men i vår fikk Frp komme inn i varmen:

– Da KrF støttet restriksjonene på innleie av arbeidskraft og påførte Solberg-regjeringen deres største nederlag, inviterte vi Hareide og Støre til Fellesforbundet. Det var første gang en KrF-leder var på «vigslet grunn» i fagbevegelsen, sier Eggum.

– Så du har snudd i synet på KrF?

– Vi får se hva som skjer om de banker på. Jeg har lavere skuldre nå. Stemmer de for vår side i pensjonssaken, vil det varsle et linjeskifte folk vil være mer positiv til, sier Eggum.

Mislikt av mange

Både LO-lederen og lederen i Fellesforbundet sitter i Aps sentralstyre.

Fredag hadde Ap-leder Jonas Gahr Støre et telefonmøte med sentralstyret og fylkeslederne, om Hareides forslag til linjeskifte.

Frode Jacobsen, leder i Oslo Ap, vil ikke omfavne KrF nå, men vil vente og se hva som skjer:

– KrF får finne ut av det selv, men det er nok mange i Oslo Ap som ikke liker ideen, akkurat som mange ikke liker at vi samarbeider med MDG og Rødt. Selv vil jeg helst ha en regjering med Ap, SV og Sp. Men hvis KrF vil være med og felle en regjering hvor Frp sitter, så må Ap være beredt til å stille opp i samtaler, sier Jacobsen.

Avgjøres i oktober

I slutten av oktober - før KrFs ekstra landsmøte, skal Stortinget behandle Arbeiderpartiet og SVs forslag om pensjonsopptjening fra første krone. KrF er på vippen.

KrF-leder Knut Arild Hareide besvarte ikke VGs forespørsel om et intervju lørdag ettermiddag.