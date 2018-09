Ulv skadeskutt før jakten i Oppland

En ulv er skadeskutt nær Øyerfjellet i Oppland lørdag formiddag. En person er siktet for ulovlig ulvejakt.

Ådne Husby Sandnes

NTB

Publisert: 29.09.18 21:09 Oppdatert: 29.09.18 22:20

Klima- og miljødepartementet besluttet før helgen at 26 ulv kan felles utenfor ulvesonen under årets lisensjakt.

Lisensjakten starter ikke før mandag 1. oktober, men allerede klokken 9.55 lørdag formiddag fikk politiet melding fra et jaktlag i Øyerfjellet om at en ulv var skadeskutt, skriver NTB.

Politiadvokat i Innlandet politidistrikt, Julie Dalsveen, opplyser til VG at en mann er siktet for ulovlig jakt etter naturmangfoldloven.

Vedkommende har avgitt forklaring politiet. Våpenet som ble benyttet er beslaglagt.

– Ut fra det som er fremkommet til nå og det siktede har forklart så fremstår det som om jaktlaget var på elgjakt da de kom over en ulv, som ble forsøkt skutt. Ulven ble bare skadeskutt og løp videre, har siktede forklart, sier Dalsveen.

– Han var av den oppfatning at lisensjakten hadde startet, har han forklart. Det er gjennomført søk etter ulven frem til det ble mørkt, uten at man har klart å finne den. Fylkesmannen har opplyst til oss at søket fortsetter i morgen tidlig, sier Dalsveen til VG

Hun opplyser at det ble sendt en patrulje og krimteknikere opp på fjellet.

– Det er blodspor der oppe som er undersøkt av kriminalteknikere og fulgt så langt det gikk an å følge dem, sier Dalsveen.

Å skyte ulv utenfor jaktperioden er straffbart, men ettersom saken er under etterforskning, vil ikke politiet si noe om hvilket etterspill skadeskytingen eventuelt vil få.

Statens naturoppsyn driver fortsatt ettersøk etter den skadeskutte ulven.