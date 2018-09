FYLKESVEIENE OVERTAS: I alt 44.000 kilometer fylkesvei skal ikke lenger ivaretas av en felles administrasjon i veivesenet, men overtas av de nye fylkesregionene. Hverken veivesenet eller bransjen mener det er en god idé. Her fylkesvei 120 i Akershus. Foto: Halvard Alvik, NTB scanpix

Raser mot splitting av Statens vegvesen: – Dette ser ut som en veldig dårlig idé

INNENRIKS 2018-09-16T19:18:03Z

Landets to største entreprenørselskaper, Veidekke og Skanska, advarer mot den foreslåtte overføringen av veivesen-oppgaver til de nye fylkesregionene.

Publisert: 16.09.18 21:18

– Det Stortinget har vedtatt, viser manglende forståelse for hvordan ting henger sammen, sier konsernsjef Ståle Rød i Skanska .

Veidekkes Lars Erik Lund samstemmer:

– Vi frykter at dette vil tappe Statens vegvesen for kompetanse, sier han.

Norsk Tjenestemannslag i veivesenet frykter at forslaget vil sette etaten 20 år tilbake i tid om det blir gjennomført.

Stortinget vedtok i fjor sommer å overføre den delen av veivesenet som steller med fylkesveiene, til de nye fylkesregionene. Totalt kan over 1600 ansatte i veivesenet bli overført til de nye regionene.

Selv om det er fylkeskommunene som eier fylkesveiene, er ansvaret for dem ivaretatt av en felles administrasjon i Statens vegvesen. Dette foreslås nå endret – og at de nye fylkesregionene skal overta ansvaret.

Nei fra veivesenet

Etter stortingsvedtaket ble saken sendt til Vegdirektoratet for utredning – og i mai var utredningen klar: Veidirektøren signerte en innstilling som i uvanlig klare ordelag redegjorde for at han syntes dette var en veldig dårlig idé:

– Med det ansvaret og den myndigheten fylkeskommunene allerede har for fylkesveinettet i dag, er det vanskelig å se at de mulige positive virkningene ved overføring av veiadministrasjon kan veie opp for risikoen for varige økte kostnader, kompetansetap og redusert kvalitet i oppgaveløsningen. Statens vegvesen mener derfor at dagens ordning med felles veiadministrasjon bør videreføres, skriver Vegdirektoratet i sin utredning.

Nei fra Skanska

Nå foreligger svar fra en omfattende høringsrunde – og det er en stor gruppe som heier på forslaget om å overføre fylkesvei-ansvaret til de nye fylkesregionene: Fylkeskommunene. Alle som én er positive til å få mer å stelle med i de nye regionene.

Ellers er bransjen nokså entydig negativ. Her er konsernsjef Ståle Rød i Skanska:

– Dette ser ut som en veldig dårlig idé, og vi deler veidirektørens synspunkt hvor han i klartekst frarår det hele. Vi kjenner Statens vegvesen som en meget god og profesjonell byggherre. Hvis de nye fylkesregionene skal overta, vil vi få 11–12 ulike byggherrer, med ulik kompetanse, ulik grad profesjonalitet og ulike gjennomføringsmodeller, sier Skanska-sjefen.

– Idag har vi en profesjonell aktør som er kjent for oss. Noen regioner vil sikkert bygge opp et profesjonelt miljø, mens andre ikke vil lykkes. Og så blir det gjerne leiet inn timelønnede byggelederfirma med ulike ambisjoner. Det er sjelden en god miks. Stortingsvedtaket om å overføre vesentlige veivesenfunksjoner til de nye regionene har preg av manglende forståelse for hvordan ting henger sammen, sier Skanska-sjefen.

Nei fra Veidekke

Heller ikke landets klart største entreprenørselskap, Veidekke, ser lyst på at veivesenets fylkesveiansvar skal inn i de nye regionene:

– Vi er skeptiske til regionreformen og overføring av administrasjon av fylkesveiene fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. Gjennom mange år har Statens vegvesen opparbeidet seg både kompetanse og et solid fagmiljø til å ivareta dagens modell. Vi frykter at dette vil tappe Statens vegvesen for kompetanse, sier konserndirektør Lars Erik Lund i Veidekke.

Han sier han er redd reformen også kan resultere i mindre attraktive kontrakter og stor variasjon.

Opplysningsrådet for Veitrafikken – en politisk uavhengig forening med medlemmer fra mange transportorganisasjoner, bilbransjen, banker, forsikringsselsselskaper og veientreprenører – er også dypt skeptisk til å legge deler av veivesenet under fylkesregionene:

– Setter veivesenet tiår tilbake

Inger Sigridnes er leder for Norsk Tjenestemannslag i Statens vegvesen, og har tusen ansatte bak seg. Nå kjemper hun med nebb og klør mot at 1600 ansatte skal overføres fylkesregionene:

– Og det er ikke fordi vi frykter for jobbene våre, her har vi fått garantier fra departementet. Nei – dette forslaget er fremsatt bare for at de nye regionene av sammenslåtte fylker skal få oppgaver, skal få kjøtt på beinet. Og det vil sette veivesenet 20 år tilbake, sier hun.

Sigridnes sier hun er redd trafikksikkerheten taper på avgjørelsen.

Deler ikke bekymringen

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) deler imidlertid ikke bekymringen rundt overføring av oppgaver. Han peker på at mye ansvar ble flyttet over til fylkeskommunene allerede 2010.

Han poengterer at det ikke er tatt noen endelig og konkret beslutning, men han mener det er mange gode argumenter for å flytte deler av administrasjonen til fylkeskommunene.

Dale er heller ikke bekymret for at endringen skal gå ut over kompetansenivået i Vegvesenet.

– Jeg mener det er mulig å få til en oppgaveoverføring som er basert på en del av kompetansen som Vegvesenet i dag sitter med, forteller han.

– Har du forståelse for skeptikerne?

– Jeg forstår at det er krevende at se for seg omstillingsprosesser, men Stortinget har lagt klare føringer, så dette er ikke ukjent. Det er vedtatt en reform hvor målet er å flytte flere deler fra statlig styring til regionalt nivå, og jeg mener dette er et av områdene hvor det er gjennomførbart. Både med tanke på å ivareta de ansatte og ansvarsdelingen mellom de statlige veiene og de fylkeskommunale veiene, sier Dale.