Politiet jakter brannstiftere etter at båter brant i Bærum

INNENRIKS 2018-10-06T01:12:48Z

Natt til lørdag søkte politiet etter tre personer i slutten av tenårene etter at det brant i tre båter i opplag i Bærum. Politiet mener brannen er påsatt.

NTB

Publisert: 06.10.18 03:12

Politiet fikk melding om brannen i Gyssestad båtforening ved Slependen vest for Oslo klokken 1.14 natt til lørdag. Det brant i minst tre båter som lå i opplag i foreningen.

– Det skal ha vært både gutter og jenter som skal ha løpt fra stedet etter at det begynte å brenne i båtene. Vi er ute med flere patruljer og hunder for å få tak i dem, forteller innsatsleder Arve Røtterud ved Oslo politidistrikt til Budstikka . Han er sikker på at brannen i plastbåtene er påsatt.

Brannvesenet fikk kontroll i løpet av en halvtimes tid, og det var da ikke lenger fare for at brannen skulle spre seg, forteller operasjonsleder Steinar Hausvik til NTB. Det var kraftig røykutvikling, noe som førte til redusert sikt for bilistene på E18, som går like ved.