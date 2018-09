NEKTER SKYLD: Kvinnen, som har nektet å forklare seg for politiet, har tidligere hevdet overfor VG at hun ikke begikk de to drapene hun nå er tiltalt for. Foto: Ådne Husby Sandnes

Syvbarnsmor tiltalt for to drap i Kristiansand

INNENRIKS 2018-09-10T10:06:12Z

Påtalemyndigheten mener kvinnens far døde som følge av forgiftning eller drukning, og at ekssamboeren døde av forgiftning eller kvelning. Forsvareren sier det ikke er bevis for å fastslå dødsårsak.

Publisert: 10.09.18 12:06 Oppdatert: 10.09.18 13:14

For om lag et år siden innkalte Agder politidistrikt til pressekonferanse og meddelte at en kvinne i 40-årene var siktet for to drap.

Politiet hadde da drevet en skjult etterforskning mot kvinnen siden april 2014. Da ble Øystein Hagel Pedersen (67), kvinnens ekssamboer, funnet død på First Hotel i Kristiansand .

På pressekonferansen uttalte politiet at obduksjonsrapporten viste at dødsårsaken var forgiftning.

Dette skulle senere vise seg å være mer usikkert.

Forgiftning eller kvelning?

Nå er kvinnen tiltalt for å ha drept Hagel Pedersen 6. april 2014.

Politiet ville tiltale kvinnen for to overlagte drap , noe som forutsetter planlegging. Riksadvokaten har bestemt at tiltalen skal lyde på forsettlig drap, som ikke krever slik planlegging.

– Det er ikke bevis i saken for å kunne fastslå dødsårsak. Politiet uttalte derimot tidlig at dødsårsaken var forgiftning. Riksadvokaten mener heller ikke det er bevis for planlegging, slik politiet og statsadvokaten mente, sier kvinnens forsvarer, Olav Sylte, til VG.

Syvbarnsmoren nekter for å ha noen rolle i dødsfallene hun nå er tiltalt for.

Ifølge tiltalen sørget kvinnen for at Hagel Pedersen tok et større antall tabletter av typen Stilnoct «i en mengde som kunne være dødelig». Deretter skal hun ha blokkert luftveiene hans, «trolig med en pute». Påtalemyndigheten mener det er bevist at Hagel Pedersen døde av forgiftning eller kvelning.

Sylte hevder på sin side at det ikke foreligger bevis for at Hagel Pedersen døde som følge av at noen kvelte ham.

Undercover-agenter

Under den nesten tre og et halvt år lange skjulte etterforskningen tok politiet i bruk undercover-agenter som infiltrerte kvinnens liv. Politiet avlyttet telefonen, bilen og leiligheten hennes, samt at de spanet på henne.

Målet med den omfattende undercover-kontakten de andre skjulte etterforskningskrittene, var at kvinnen skulle snakke ut om dødsfallene.

Under etterforskningen av Hagel Pedersens dødsfall, ble kvinnen også mistenkt for å ha drept sin far i 2002, på bakgrunn av vitneopplysninger. Faren ble funnet død i et badekar i sitt eget hus i Kristiansand.

Forgiftning eller drukning?

Faren ble den gang ikke obdusert. I desember i fjor besluttet politiet å åpne graven for å gjennomføre undersøkelser. Der fant de spor av forgiftning.

Ifølge tiltalen skal kvinnen ha drept faren (52) i tidsrommet tirsdag 26. mars om kvelden eller 27. mars om formiddagen. Hun skal ha sørget for at faren, som var kraftig beruset, inntok tabletter inneholdende virkestoffet diazepam.

«I forbindelse med at han oppholdt seg i badekaret presset hun trolig hodet hans under vann», står det i tiltalen, som peker på drukning eller forgiftning som dødsårsak.

– Min klient bestrider at hun hadde noen rolle i noen av dødsfallene, sier Sylte.

Leif Aleksandersen er statsadvokat på saken. Han sier at tiltalen formelt ikke er sendt ut og at kvinnen ikke har fått drapstiltalen formelt forkynt. Dermed ønsker han ikke å kommentere saken.

Saken er berammet 12. november, og vil gå frem til 25. januar i Kristiansand tingrett. Det tas sikte på å føre mellom 60–70 vitner fra påtalemyndighetens side.

– Surrealistisk

Etter at kvinnen ble pågrepet i september i fjor, har hun nektet å forklare seg for politiet. Til VG derimot har hun selv forklart at hun ikke har noen rolle i dødsfallene og at hun som følge av barnevernssaker ikke har tillit til offentlige myndigheter.

– Å være siktet i denne saken er surrealistisk. Jeg har ikke gjort dette, sa kvinnen den gangen, og fortalte følgende om Hagel Pedersen:

– Vi hadde et veldig spesielt, nært forhold. Vi hadde våre ting, men jeg kunne aldri ... jeg var veldig glad i Øystein.