VARSLET: Da Jørgen Tolleisen så det brant i nabohuset, fikk han fart på beina. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen

Jørgen (18) oppdaget nabohus i brann: – Kan ha reddet livene deres

INNENRIKS 2018-10-01T21:24:15Z

18 år gamle Jørgen Tolleifsen trodde først noen holdt på å bryte seg inn i huset hans. Så fikk han øye på flammene.

Publisert: 01.10.18 23:24

Det var natt til mandag at et hus tok fyr på Tolvsrød i Tønsberg.

18 år gamle Jørgen Tolleifsen hadde akkurat kommet hjem fra ishockeykamp og lagt seg i sengen med mobilen, da han hørte en rar knitrelyd.

– Jeg trodde først det var noen som skulle bryte seg inn hos oss eller naboen, så jeg kikket ut. Det var da jeg oppdaget flammene. Jeg løp raskt inn og vekket mamma og pappa. Mamma ringte deretter nødnummeret mens jeg og pappa hev på oss noen klær og sprang over til naboene for å varsle dem. Det eneste som gikk gjennom hodet mitt på daværende tidspunkt, var at ingen liv måtte gå tapt, sier han til VG.

Han forteller at det tok litt tid før det var noe som åpnet døren.

– Det virket som om damen som åpnet, ikke skjønte hva som skjedde til å begynne med, ettersom hun valgte å løpe tilbake inn i stua. Det var først da hun oppdaget flammene og begynte å skrike. Heldigvis kom alle de fire som bodde i boligen seg kjapt ut.

Etter å ha forsikret seg om at naboene i huset som var rammet av brann var utenfor fare, løp Tolleifsen videre til nabohuset ved siden av.

– Jeg bestemte meg for å varsle dem også for å være på den sikre siden. Kort tid etter det kom heldigvis brannvesenet og begynte slukningsarbeidet.

Brannøvelse

18-åringen forteller at foreldre holdt brannøvelse med ham da han var liten.

– Måten jeg taklet nattens hendelse på, kan kanskje ha noe med jeg lærte da jeg var liten. Jeg er takknemlig for at det endte som det endte.

Mor Anita Tolleifsen er også glad for utfallet, forteller hun til VG.

– Vi er fryktelig takknemlig for at det gikk bra med naboene og at ingen liv gikk tap. Også er vi selvfølgelig veldig stolt av Jørgen. Han gjorde alt etter boken – det er dette vi trente på da han var liten.

Brannmester og utrykningssjef Kenneth Stensrud forteller at huset sto i full fyr da de ankom stedet.

– Vi var derfor veldig glad for at vi kunne konsentrere oss om slukkingsarbeidet istedenfor livreddende arbeid da vi var på plass, sier han til VG.

Han mener 18-åringens arbeid med å varsle naboene kan ha vært med på å reddet livet deres.

– Gutten gjorde en kjempejobb. Det var tøft gjort og veldig bra at han tenkte på naboene. I slike situasjoner er det ofte bare sekunder som skiller mellom liv og død, så hadde ikke han vært for at han var såpass oppmerksom og varslet med engang, så kunne det fort ha vært for sent.

Han roser også foreldrene for at de gjennomførte brannøvelse da Tolleifsen var liten.

– Det er viktig med brannøvelser. At folk sjekker røykvarslerne og vet hvilken vei de skal rømme, er alfa og omega.