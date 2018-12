SELGER PLAST-TRÆR: Elisabeth Moss Lundemo (27) har solgt store mengder plast-juletrær i desember. Lille julaften hadde hun faktisk noen igjen på Hageland i Fredrikstad. Foto: Kenneth Sørensen

Du grønne glitrende plast, god dag!

INNENRIKS 2018-12-23T16:54:09Z

Plast-juletreet har passert både vanlig gran og edelgran som det suverent mest benyttede juletreet i Norge. Men blant kjentfolk og politikere ruler den vanlige norske granen i julen.

Publisert: 23.12.18 17:54

Det er i en stor undersøkelse som analyseselskapet Sentio har gjort for avisen Nationen at plast-juletreet tar en suveren førsteplass i norske julehjem.

29 prosent av de spurte svarer at de har plast-juletre, mens andelen for edelgran og vanlig gran er henholdsvis 14 og 17 prosent. Det tidligere så vanlige furu-juletreet, er blitt et sjeldent syn i norske stuer. Bare tre prosent foretrekker furu som juletre.

Daglig leder Elisabeth Moss Lundemo (27) på Hageland i Fredrikstad, kan bekrefte at plast-juletreet får innpass selv i familier med inngrodd plast-skepsis tidligere.

– Jeg anslår at åtte av ti juletrær vi selger er i plast. Og salget av kunstige trær er økende. Kjøpere er voksne i alle aldersgrupper, fra nyetablerte til pensjonister. Årsaken kan best beskrives med ett ord: Enkelt , oppsummerer Lundemo.

Han har helt frem til i dag solgt plast-trær fra 1500 kroner og opp til 6000.

– Mange søker etter det perfekte treet som pynter opp stua deres. Plast-trærne har blitt mye penere de siste årene, og de er veldig naturtro, sier Lundemo.

Hun har for egen del mest sans for en naturlig gran, men har likevel satset på plast i år.

Fan av ekte trær

– Jeg er fan av de ekte trærne, men som nyetablert gikk vi likevel for det enkleste, innrømmer Hageland-sjefen.

I undersøkelsen fra Sentio, utført for Nationen, går det frem at det er sympatisører av Frp som uten tvil har størst forkjærlighet for den dryssfrie plast-granen. Mens hos både Ap-, SV- og Sp-sympatisører så foretrekkes vanlig gran foran alt annet.

Hjemme hos mangeårig Frp-general Carl I. Hagen, er det kona Eli som er juletre-sjef. Hun bekrefter juletre-undersøkelsen, og går for plast-tre.

– Vi kjører plast! Drysser ikke, ingen dyr og det holder uten vann mens vi er på fjellet i romjulen. Ser naturtro ut. Veldig fornøyd, melder Eli Hagen og sender bilde av treet pyntet i rødt, gull, sølv og hvitt.

Tusvik går for fjelledelgran

Eli Hagens juletre-motstykke er nok komiker og feminist Sigrid Bonde Tusvik. Småbarnsmoren har stått i mot plast-tre, og har gått til innkjøp av et tre som høres kostbart ut.

– Allergivennlig sibirsk fjelledelgran fra Hallingdal! Og vegansk så klart. Mest sannsynlig gluten- og laktosefri også, fleiper Sigrid Bonde-Tusvik i kjent stil.

Hun beskriver forøvrig treet som en blanding av Morten Hegseth i høyden og Christine Koht i pynten.

Her er andre kjentfolk og politikeres juletrevalg. I motsetning til folk flest, foretrekker de fleste vanlig grantre. 15 av 28 spurte i VGs mini-rundspørring foretrekker vanlig grantre.

Kjell Ingolf Ropstad : KrF-nestleder og mulig statsråd: – Vanlig grantre i leiligheten. Fruen tok ansvar. Lukten av jul og tradisjon trumfet alt annet.

Audun Lysbakken , SV-leder og eks.statsråd: – I år ble det grantre fra Hobøl. Det er jo et bra sted, så vi tok det.

Abid Raja , stortingsrepresentant for Venstre: – I år har vi reist opp til Norefjell, derfor har vi ikke kjøpt juletre. Men i hotellresepsjonen står det edelgran, noe jeg synes er nokså flott. Selv pleier vi å ha vanlig norsk gran hjemme.

Frank Bakke Jensen , forsvarsminister (H): – Gran. Jeg liker å tusle rundt hos juletreselgerne for å finne mitt eget tre.

Bård Vegar Solhjell, eks.minister for SV: – I år skal vi bort (trur eg), men hos oss er det alltid gran, fordi eg er ein tradisjonell mann i ein tradisjonell familie.

Per Sandberg, eks.minister for Frp: – Plasttre på Skogn. Vi er gjester og kan ikke påvirke. Resten av jula blir det kun julestjerner.

Kristin Halvorsen , eks. SV-leder og eks.statsråd: – Vanlig gran, veldig kortreist. Vi feirer på hytta og granbusken er felt cirka fem meter unna.

Sandra Bruflot, Unge Høyre-leder: – Vanlig gran – hugger selv lille julaften i Valdres. Mest miljøvennlig og klart finest.

Liv Signe Navarsete, eks.statsråd og stortingsrepresentant (Sp): – Hjå oss er det kortreist edelgran, som er dyrka fram hjå ein dyktig og hyggjeleg gardbrukar i Lærdal. Edelgran fordi det er vakkert og dryssar mindre nåler enn vanleg gran.

Ingar Johnsrud, krim-forfatter: – Vi kjøper tre lille julaften, og det blir nok vanlig gran som vanlig. Jeg liker lukta og følelsen av å få et naturlig tre inn i stua. Dessuten liker jeg å feie barnåler, en passe slitsom aktivitet i jula. Edelgran er litt Disney-aktig og plast er helt uaktuelt.

Arne Johannessen, politisjef: – Plast. For det har kjerringa bestemt.

Eskil Brøndbo, trommis i DDE: – Vanlig grantre. Tradisjon, d e d som e juletre.

Tom Sterri, revykonge: – På grunn av oppussing blir det ikke juletre i år. Neste år blir det hvitt plasttre. De er flotte med monterte ledlys og enklere å ha med og gjøre.

Øystein Djupedal, eks.statsråd (SV) og eks.fylkesmann: – Norsk edelgran, fra Froland, kjøpt på nærbutikken i Arendal, fordi den ikke drysser, er tett og fin - og det er fint å støtte norske skogbrukere og bønder.

Anniken Huitfeldt, eks.statsråd og stortingsrepresentant (Ap): – Hos oss går vi for gran, og tenker ikke forandre på det. Jula er mye tradisjon og repetisjon, så har full forståelse for andre tretradisjoner, og ser ikke ned på andre trær.

Ada Arnstad, leder i Senterungdommen: – Elsker spørsmålet! Vi har et vakkert grantre fra Skatval fordi norsk skog er et viktig lager for CO2, en skog som bør bli tatt i bruk, ikke vernes.

Bård Hoksrud, landbruks-, mat- og skogminister (Frp): – Ekte juletre er det som gjelder hjemme hos meg, enten vanlig norsk gran eller norsk edelgran. I år ble det selvhugget gran fra Bamble.

Julie Brodtkorb, direktør i Maskintreprenørenes forening: – Fjelledelgran fordi vi feirer jul på hytte hvor plassen tilsier smaltvoksende tre som ikke tar så stor plass. Det har også en veldig aromatisk duft, sa selgeren.

Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant (Sp): – Norsk furu fra egen skau. Dette i motsetning til plastgrana på Stortinget. Hvorfor furu? Furua sto laglig til for hogg - på et sted hvor den ikke kunne bli tømmer, nemlig nær huset i skaukanten. Har hogd sammen med barnebarnet på to og et halvt år.

Sandra Borch, stortingsrepresentant, Sp: – Vanlig gran fra egen skog. Mener det er viktig å støtte opp om norsk juletre. Mange juletreselgere sliter på grunn av hard konkurranse fra både plast og importerte trær til dumpet pris.

Olemic Thommesen, eks.stortingspresident (H): – Vi følger tradisjonen hos oss og har vanlig grantre.

Knut Storberget, eks.minister (Ap) og kommende fylkesmann i Innlandet: – Når du bor i et trehus fra 1700-tallet i skoghovedstaden Elverum med skogbrukere i fire slektsledd bakover og skal troppe på som fylkesmann for det største skogfylket i Norge; da har du ikke noe valg. Høy, ekte, frisk og velluktende gran.

Erling Lae, eks. byrådsleder i Oslo (H) og eks. fylkesmann i Vestfold: – Fjellgran fra Hallingdal. Har alltid hatt det, og i julen skal alt være som før. En skikkelig gran gir i motsetning til plastvarianten, godlukt i stuen. Furu er for pistrete.

Jan Bøhler, stortingsrepresentant (Ap): – Vi har et lite ekte grantre. Det lukter godt i stua. Forstår godt de som velger plast, men i år vil vi ha det ekte.

Odd Einar Dørum, eks.minister (V): – Norsk edelgran, naturlig tre.

Raymond Johansen, byrådsleder Oslo (Ap): – Vi har ikke juletre i år.