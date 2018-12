LØSNING: Brannvesenet på Bryn brannstasjon måtte ty til kreative løsninger under et oppdrag på Bryn. Foto: Oslo brann- og redningsetat

Her er brannvesenet på utrykning: – Kunne bryte oss inn eller være kreative

Røykvarsleren pep, men ingen var hjemme til å åpne døren. Da tok brannvesenet saken i egne hender.

– Noen veldig gode naboer på Kampen ringte da de hørte en røykvarsler pipe i et hus, sier Lars Magne Hovtun, vakthavende stabssjef i Oslo brann- og redningsetat.

Brannvesenet på Bryn brannstasjon rykket ut til meldingen, men oppdaget fort at ingen var hjemme.

– Vi kan ikke bare dra fra en røykvarsler som piper. Ettersom dette var et område med tette trehus, bestemte utrykningslederen seg for at de måtte inn, forteller Hovtun.

Men med ingen hjemme, måtte brannvesenet ty til kreative løsninger.

– Enten kunne vi bruke universalnøkkelen, som i dette tilfellet betyr å bryte seg inn med makt og kanskje ødelegge en dør. Eller så kunne vi være kreative, sier han.

Brannvesenet bestemte seg for å falle på siste løsning, og fant til slutt et lite vindu å bryte seg inn i.

– Vinduet var akkurat stort nok til at den minste brannmannen kunne komme seg inn, så da var det bare å løfte ham inn. Han fikk verifisert at det ikke var noe brann der.

– Skjer ofte

Hovtun forteller at brannvesenet ofte går igjennom lignende hendelser om en røykvarsel piper og ingen er hjemme.

– Det er relativt ofte det skjer hendelser som skjuler seg bak dørene. Derfor er det viktig å ta alt på alvor, sier Hovtun.

Men i dette tilfellet viste det seg å være en defekt røykvarsel.

– Vi valgte å montere en ny røykvarsler. Personene i huset kan sove trygt nå med en helt ny røykvarsler, sier han.

Videre råder Hovtun alle til å bytte batterier på røykvarsleren minst én gang i året.

– Det er ingen tvil om at røykvarsleren redder liv. Det er den billigste livsforsikringen du kan få.

Hovtun vet imidlertid ikke om familien er klar over brannvesenets utrykning til huset deres.

– Vi har prøvd å kontakte dem, men jeg vet ikke om de har sett meldingen. De vil nok finne en hyggelig melding på bordet fra brannvesenet, avslutter han.

