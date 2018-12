OMKOM: Én person ble funnet livløs i bilen ved Trondstadstemmen bro. Foto: Nicolai Prebensen, N247

Ulykkesbro skulle fått rekkverk i 2006

Broen der én person omkom tirsdag kveld etter at bilen havnet i vannet, skulle ifølge Vegvesenets planer ha fått rekkverk for 12 år siden.

Ifølge politiet skal bilen ha sklidd ut i vannet fra broen i sørenden av Tronstadvannet i Søgne i Vest-Agder.

På bildene fra ulykkesstedet kan man tydelig se at broen bare er utstyrt med en lav betongkant akkurat over broplaten. For øvrig er det ikke noe rekkverk eller autovern som hindrer biler i å skli ut i vannet.

I Vegvesenets bro-database Brutus er det oppført som et planlagt vedlikeholdstiltak at broen skal få nytt rekkverk. Det skulle skjedd 1. oktober 2006 – altså for drøyt tolv år siden. Men tiltaket har fremdeles statusen «planlagt».

– Hvorfor har ikke broen fått rekkverk?

– Det er fordi vi har vurdert andre tiltak i regionen som viktigere å prioritere, svarer Knut Asbjørn Koland, seksjonssjef for brovedlikehold i Statens vegvesen region sør.

Vegvesenets tall viser at broen har nokså liten trafikk – i snitt omtrent 200 biler i døgnet.

– Det har også spilt inn i vurderingen vår, sier Koland.

Forsømte broer

Broen Trondstadstemmen ble ifølge Vegvesenets database bygget i 1974. Det er en 16,8 meter lang platebro i betong.

VG avdekket høsten 2017 at mer enn halvparten av norske veibroer ikke var inspisert slik regelverket krever . Flere dødsulykker kan knyttes til dårlig oppfølging av mangelfulle broer . Vegvesenet har selv anslått at mer enn 2000 broer har skader eller mangler på rekkverk .