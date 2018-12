Over 66.000 våpen på avveie i Norge

Så mange som 66.368 skytevåpen er utenfor myndighetenes oversikter og kontroll, viser tall fra desember. Politidirektoratet er ikke er tilfreds med det høye antallet.

Publisert: 25.12.18 11:57

– Dette er våpen som politiet i praksis ikke har kontroll på. Det er derfor viktig at distriktene setter inn ressurser for å hindre at folk som er uskikket plutselig sitter med skytevåpen, sier seksjonssjef Sissel Hammer til VG.

– Dette kan være personer som har begått lovbrudd, er psykisk syk eller på annen måte opptrer på en måte som tilsier at de ikke er pålitelig, edruelig eller skikket til å ha våpen.

Sendes til Kripos

Per 5. desember er 66.368 skytevåpen registrert på døde personer i Norge. Hvor disse våpnene befinner seg, er ukjent for politiet.

De våpnene som imidlertid har blitt beslaglagt av politiet eller levert inn av arvinger eller andre, sendes til Kripos for destruksjon.

– I år har vi fått inn rundt 10.500 våpen, mot 12.500 i fjor. Det er mange våpen og mye å ta av der ute, sier politioverbetjent Morten Støen.

Ulike våpen

VG blir med politioverbetjenten inn på våpenlageret, som ligger i kjelleren på Kripos-bygget på Bryn. Her jobber Støen og tre andre mer eller mindre fulltid med registrering og destruksjon av alle våpnene.

Bare fra Vestfold-området har det kommet inn over 100 våpen den siste uken.

– Våpnene blir levert i en stor kasse her inne, hvor de registreres i et datasystem, slik at vi har kontroll på alt vi har fått inn. Deretter blir de pakket ned igjen, før de sendes videre for destruksjon, sier Støen.

En god del av våpnene som leveres inn stammer fra dødsbo.

– Gamle salongrifler får vi inn mange av. Vi får også inn en del maskinpistoler som ble sluppet ned fra fly til motstandsbevegelsen under krigen. Også ulike jakt- og militærvåpen er typiske eksempler på våpen som leveres inn.

– Dødsbo skal prioriteres

Når en våpeneier som fyller kravene går bort, tilfaller våpnene arvingene – men ikke retten til å inneha disse.

– Arvingen som skal overta må søke om å erverve våpnene. Arvingen kan også søke politiet om å selge dem eller levere dem inn for destruksjon. De kan også deaktivere våpnene, og beholde dem som deaktivert, sier Hammer.

Politidirektoratet i lang tid har vært tydelig på at oppfølging av våpen i dødsbo skal prioriteres, fortsetter hun.

– Vi følger dette opp med distriktene, og har blant annet sendt ut en veileder for hvordan slike saker skal behandles. Temaet er også tatt opp med distriktslederne for Felles utlending og forvaltning.

Det varierer hvor lenge våpnene blir liggende hos Kripos før de sendes til destruksjon. Nylig ble 87 paller med rundt 54 tonn våpen destruert på Gjøvik – se video under:

Nedgang fra i fjor

Det er i dag rundt 10.000 færre våpen på avveie enn hva det var for halvannet år siden.

– Politidirektoratet er ikke tilfreds med det høye antall våpen som er registrert på døde våpeneiere, men vi synes det er positivt at tallet går ned, sier Hammer.

I fjor innført regjeringen et tre måneder langt våpenamnesti fra 1. mars. Frem til 1. juni kunne alle som hadde uregistrerte våpen levere dem inn til politiet uten å risikere straff.

Dette kan være en del av årsaken til nedgangen, tror Hammer.

– Men hovedårsaken er nok at politidistriktene har jobbet bedre og mer målrettet med å få kontroll på våpen i dødsbo. I stor grad har denne jobben bestått i å kontakte arvinger og få deres hjelp til å få våpnene i lovlige former, sier Hammer.

Per nå foreligger det ikke planer om et nytt våpenamnesti, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet til VG.

– Et ressursspørsmål

Hammer sier direktoratet er fornøyd med at politidistriktene bygger ned restansene på våpen i dødsbo.

– Det har vært en nedgang i nesten alle distriktene i november, og direktoratet vil påse at denne utviklingen fortsetter, sier hun, men påpeker samtidig at våpen i dødsbo også er et ressursspørsmål.

– Våpenkontorene har et vidt spenn av oppgaver, og ikke alle distrikter har nok ressurser til å utføre alle oppgavene de er pålagt. Det gir seg utslag blant annet når det gjelder oppfølging av våpen i dødsbo.

Oversikten over antall våpen med døde eiere (se tabell) viser store forskjeller mellom politidistriktene. Ifølge Hammer kan ulike rutiner og prioriteringer være årsaken til dette.

– Politidirektoratet tatt tak i dette, og laget rutiner som skal følges av alle distrikter.

Fikk kritikk

Politidirektoratets styring og kontroll av politidistriktenes arbeid med våpensaker er mangelfull, slår Riksrevisjonen fast i sin årlige revisjon og kontroll av budsjettåret 2017 .

Justis- og beredskapsdepartementet har i etatsstyringen ikke fulgt opp at direktoratet har tilstrekkelig styring og kontroll på dette området, skriver revisjonen videre.

Statsråd Tor Mikkel Wara uttalte i høst at departementet ser alvorlig på det som fremkommer i rapporten. Han pekte på at funnene gir et meget godt grunnlag for forbedring av politiets våpenforvaltning, og at direktoratet har etablert en tiltaksplan basert på dette.

Politioverbetjent Støen mener det er viktig å ikke overdrive alvorlighetsgraden.

– Det er ikke slik at våpnene som er på avveie stadig brukes til kriminelle handlinger. Det kan være fint å få samlet inn våpnene som ikke er i bruk, men utover det faktum at de er utenfor politiets kontroll, er ikke dette et stort samfunnsproblem.