PARTILEDER: Knut Arild Hareide. Foto: Espen Breivik

Hareide kaller inn til krisemøte etter delegat-sjokket

INNENRIKS 2018-10-21T20:03:19Z

Etter å ha gått på et dramatisk nederlag under årsmøtet til Rogaland KrF kaller partileder Knut Arild Hareide inn til ekstraordinært møte i KrFs landsstyre mandag ettermiddag.

Publisert: 21.10.18 22:03 Oppdatert: 21.10.18 23:12

Sentrale kilder i KrF opplyser til VG at generalsekretær Hilde Frafjord Johnson, på vegne av partiledelsen, har sendt ut innkallingen søndag kveld.

Vil diskutere delegater

Ifølge innkallingen skal det ekstraordinære møtet handle om prosedyrer for valg av delegater til partiets landsmøte 2. november.

«Det innkalles til ekstra landsstyremøte på telefon i morgen, an prosedyrer for delegatvalg fra årsmøtene», står det i innkallingen, som er sendt ut på tekstmelding.

KrFs landsstyre består av sentralstyret i partiet og alle KrFs fylkesledere.

Maktkamp om delegater

Den kommende uken skal det avholdes årsmøter i 11 av KrFs fylkeslag, og hvis reglene for valg av delegater blir endret på mandagens møte kan det få dramatiske konsekvenser for sammensetningen av landsmøtet 2. november.

Fredag avholder Agder KrF, partiets største fylkeslag målt i antall delegater, sitt årsmøte. Der skal 18 delegater velges.

«Jeg kjenner ikke mer til enn det som så langt har kommet frem i mediene. Det skal diskuteres prosedyrer for delegatvalg fra årsmøtene. Mitt syn, som også er forankret i fylkesstyret, er at vi ønsker å få til en voteringsmetode som gjenspeiler årsmøtets ulike meninger», skriver fylkesleder Per Sverre Kvinlaug i en tekstmelding til VG.

Overkjørte Hareide i Rogaland

Denne helgen har de to første formelle valgene av delegater til KrF-landsmøtet skjedd, og i øyeblikket har høyresiden i partiet et kraftig forsprang, viser VGs delegatoversikt .

Etter årsmøtet i Rogaland KrF lørdag uttalte partilederen seg svært kritisk til at fylkeslaget valgte kun å sende én delegat som støtter hans syn .

Om lag en tredel av årsmøtet i Rogaland støttet en uttalelse som talte for Hareides råd om et Ap-samarbeid, mens et overveldende flertall støttet KrF-nestledernes ønske om å inngå i dagens borgerlige regjering.

Rogaland fikk Hareide-kritikk

Hele 15 av 16 av delegatene fra Rogaland KrF vil gå imot partilederen på landsmøtet, og stemme partiet inn i dagens Erna Solberg-regjering med Høyre, Frp og Venstre.

«Jeg er overrasket over at Rogaland KrF velger ikke å lytte til et råd fra hele partiledelsen om å gjøre hva de kan for å sørge for at begge sider blir hørt på landsmøtet. De sender et signal til resten av partiet som jeg håper ikke lyttes til. Vi trenger et resultat 2. november som har legitimitet i hele partiet», skrev Hareide i en tekstmelding til VG lørdag.

Søndag ettermiddag valgte også KrF Kvinner sine delegater til landsmøtet. Der sier halvparten av delegatene at de vil ta partiet inn i dagens regjering .

– Gledelige nyheter fra KrFK! Jeg gleder meg over at de viser respekt for alle syn, og lar det gjenspeile delegasjonen. Jeg er også positivt overrasket over at så mange delegater vil støtte mitt råd om sentrum-Ap. Det er mange som heier på en ny retning for landet vårt, skrev partileder Hareide på Facebook etter KrFK-møtet.