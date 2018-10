Blå KrFU-leder vraket: – Jeg hadde litt lyst til å lyve, men det kan man ikke gjøre i KrF

INNENRIKS 2018-10-22

NORESUND/OSLO (VG) Da KrFU-leder Sara Tellefsen ikke ble valgt til landsmøtedelegat, forlot ungdomspartiet møtet i protest.

Publisert: 23.10.18 00:55

Mandag kveld ble en skuffelse for Sara Tellefsen, fylkesleder i Buskerud Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU). Som leder av ungdomspartiet i fylket var hun innstilt som delegat til det skjebnesvangre landsmøtet i Kristelig folkeparti (KrF).

Slik gikk det ikke. Tellefsen ble kastet til fordel for Trond Jakobsen, som støtter Hareides forslag om ny og rødere regjering. Fylkesårsmøtet i Buskerud hadde bestemt seg for at delegatenes syn skulle være representativt for fylkesårsmøtet, og hele 58 prosent av salen ville ha rødt.

– Det er litt skuffende, når man blir innstilt. Men jeg hadde hard konkurranse, sier hun til VG.

Hadde lyst til å lyve

Mandag valgte hele tre fylker delegater til landsmøtet. Mens Rogaland ble blått, støttet Finnmark , Hedmark og Buskerud Hareides frieri til Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp). Likevel leder fortsatt de som ønsker en regjering med Høyre, Fremskrittspartiet (Frp) og Venstre (se oversikt ). Frem mot landsmøtet 2. november vil flere fylkesårsmøter avgjøre om de vil sende røde eller blå delegater.

Tellefsen har vært åpen om sitt syn på KrFs veivalg. Hun mener at moderpartiet bør se til høyre.

– Det var et tidspunkt der jeg nesten ikke hadde lyst til å si hva jeg egentlig mente. Jeg hadde litt lyst til å lyve, men det kan man ikke gjøre i Kristelig Folkeparti, sier hun.

På talerstolen ble det ytret at det nærmest ville være pinlig om Buskerud var det eneste fylket som ikke sendte sin ungdomsleder, med det så ikke ut til å overtale fylkesårsmøtet.

Tellefsen og flere andre fra KrFU forlot salen før møtet var over.

– Går du i protest?

– Da jeg fikk forslaget om å gå litt før tenkte jeg «ja, det skader ikke å komme meg litt tidligere til Oslo når jeg ikke fikk noe ut av det her».

Det var et kaotisk og konfliktfylt fylkesårsmøte i Buskerud KrF. De skulle egentlig sende de samme personene som de alltid sender på landsmøtet. Men det ville medført at de hadde sendt fire blå delegater og to røde. Tellefsen mener partifellene hennes burde vektlagt flere ting enn farge.

– Navnene på listen representerer jo noen roller som også bør vektlegges, selv om jeg godt forstår at det at det skal reflektere rommets meninger, sier hun.

Splittet KrFU

Hele fem av KrFUs 12 delegater til landsmøtet vil stemme for å felle Solberg, slik at KrF kan gå inn i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Selv om ungdomspartiet har en egen delegasjon, er det vanlig at de unge er representert blant fylkenes delegater.

Forrige uke skrev 23 KrFU-topper under på et knallhardt opprør mot KrFU-nestlederne som skal stemme med Knut Arild Hareide på landsmøtet. Noen dager senere fikk de svar fra 26 andre KrFU-topper som forsvarer sine nestledere i et nytt internt oppgjør. Sara Tellefsen har ikke signert noen av epostene.