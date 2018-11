PLATFORM-HAI: Får man bilder av en levende håbrann er det som regel tatt av et undervannskamera ved en oljeplattform eller lignende. Foto: «Deep Ocean» / Equinor

Denne sjeldne haien ble fanget på kamera

Denne utrydningstruede håbrann-hai er fotografert av et undervannskamera ved en plattform i Nordsjøen. - Det er ikke mange som får se en håbrann i levende live, i sitt rette element.

Publisert: 07.11.18 07:10

Det sier marinbiolog Fredrik Myhre til VG. Til daglig arbeider han i Verdens Naturfond, men han er også leder i interesseorganisasjonen Hjelp Havets Haier , som han selv har startet.

– Min favoritthai er helt klart håbrann. Av mange fantastiske haier er dette den jeg synes er mest spesiell og den store drømmen er å dykke med en håbrann i norsk farvann. Men den er veldig sjelden og du skal være veldig heldig for å treffe på en. Men det har skjedd at den har kommet bort til dykkere, svømt litt rundt dem og forsvunnet igjen, sier Fredrik Myhre.

Han forteller at det er ikke ofte man får se slike bilder som mannskapet ombord på «Deep Ocean» har tatt av denne håbrannen. Vanligvis blir en håbrann to til tre meter lang og veier et sted mellom 200 og 300 kilo. Den holder til både i vestre og østre deler av Atlanterhavet.

– Bildet er nok tatt flere hundre meter under havoverflaten. Det er gjerne her ved undervannsinstallasjoner som dette, at vi får se bilder av levende håbrann. Men haien beveger seg ikke bare på så dypt farvann. Den svømmer også i vannskorpa på jakt etter mat, sier Myhre.

Det er begrenset hvor mye vi vet om haier, deres liv. Kunnskap om for eksempel hvor gamle de kan bli, er ofte mangelfull.

– Nyere forskning antar at en håkjerring som også finnes i våre farvann kanskje kan bli opp mot 512 år gammel. Det er i såfall blant verdens eldste dyr, forteller Fredrik Myhre.

Men håbrann er totalfredet og utrydningstruet som følge av et utstrakt kommersielt overfiske gjennom mange år

– Det skjer likevel at haien blir fanget i fiskernes redskaper fra tid til annen og tatt som følge av såkalt bifangst. Vi trenger å ta bedre vare på håbrannen og de andre utrydningstruede haiene i verden. Faktisk har vi mistet 60 prosent av mengden liv på planeten vår bare siden 1970, og haiene er blant de dyregruppene som det har gått verst utover, sier Myhre.

Han anslår at det finnes i overkant av 450 ulike arter av hai. Ni av disse holder til i norske farvann på helårsbasis, mens totalt ca. 20 ulike haiarter besøker regelmessig våre havområder. Til tross for store oppslag hver gang en hai går til angrep på mennesker, mener Myhre at hai egentlig ikke er farlige.

– Haier blir dessverre sett på som klassiske monstre og er riktignok en av de få dyregruppeneartene som kan spise mennesker. Men ingen hai har oss mennesker på menyen og vår frykt for hai er helten irrasjonell frykt. I fjor ble det registeret 88 haiangrep på mennesker og kun fem av disse fikk døden til følge over hele verden. Det er virkelig et forsvinnende lite antall tatt i betraktning hvor mange mennesker som bruker havet på den ene eller andre måten, sier Myhre.