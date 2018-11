HEIER PÅ HAREIDE: Sentralstyremedlem Hilde Ekeberg (ikledd gult til høyre) deltok i stående applaus etter Knut Arild Hareides tale til landsmøtet. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

KrF-drama i kulissene: Jobber for å snu åtte blå delegater til rødt

Knut Arild Hareides støttespillere har blinket ut åtte blå delegater som er usikre på hva de skal stemme, og som kan ende med å gi Hareide flertall på landsmøtet.

Bare timer før KrFs ekstraordinære landsmøte skal avgjøre hvilken regjering de mener landet skal ha, utspiller et historisk drama seg i kulissene.

Og like etter klokken 12 høynet Knut Arild Hareide oddsen i dramaet ytterligere, og sa at han vil gå av som partileder hvis ikke han får flertall for å ta partiet inn i regjering med Ap og Sp.

Åtte delegater

Både på blå og rød side ligger nervene tykt utenpå, og ingen er sikre på å vinne frem, selv om de fleste regner blå side som favoritter.

Hareides røde side kjemper en desperat kamp for å snu det blå flertallet med en plan det er knyttet usikkerhet til om vil lykkes:

Rett før landsmøtet åpnet fredag formiddag, opplyste sentrale kilder i Knut Arild Hareides leir til VG at de har en klar plan på hvordan de skal snu det blå flertallet til rødt.

Åtte delegater som på forhånd har sagt de vil stemme for å ta KrF inn i Erna Solbergs regjering, skal være så usikre at de kan være på vei til å gi Hareides plan om en regjering med Ap og Sp flertall.

Flertall med blanke stemmer

Fire av de åtte delegatene skal ha opplyst at de kan tenkes å stemme rødt, mens de fire resterende skal være åpne for å stemme blankt.

Hvis fire stemmer blankt, kreves det bare 94 stemmer for å ha flertall. I så fall trenger Hareide kun tre blå til å plusse på sine 90 røde delegater for å skaffe seg flertallet på landsmøtet.

VG vet at sentralstyremedlem Hilde Ekeberg er en av Hareides nærmeste støttespillere, som fører full oversikt over hva hvilke delegater vil stemme. Hun vil ikke kommentere VGs opplysninger utover å si:

– Jeg vet om flere som er usikre, og jeg er sikker på at dette på ingen måte er avgjort på forhånd, sier Ekeberg.

Gul fremmarsj

Delegaten Ingunn Karijord fra Møre og Romsdal er en som blir trukket frem som en som skulle stemme blankt, men angivelig skal være på glid til å stemme rødt. Karijord avviser likevel dette overfor VG.

«Jeg kommer ikke til å stemme rødt, og jeg har lagt inn beskjed til dirigentbordet at jeg opprettholder det. Dette er jo forutsatt at rødt og blått settes opp mot hverandre til slutt», skriver Karijord i en tekstmelding.

Flere av de VG har snakket med gir også uttrykk for at parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvans forslag om at KrF fortsatt skal være et opposisjonsparti har fått økt støtte den siste uken.

Allerede ved landsmøtets begynnelse fikk Hareide klart signal fra salen om hvor sterkt blå side står i partiet. Avstemningen om skriftlig mot åpen votering ble svært jevn. Til tross for at et flertall i KrFs landsstyre kvelden før gikk inn for skriftlig votering, fikk blå sides krav om en åpen votering støtte fra hele 89 av de 190 delegatene.