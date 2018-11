I AFRIKA: Svein og Janne Jemtland bodde flere år i utlandet mens han var i Fremmedlegionen. Her er de avbildet mens de er i Djibouti på Afrikas Horn. Foto: Privat

Dette må drapstiltalte Svein Jemtland svare for

HAMAR (VG) Politiet mener Svein Jemtland (47) først skjøt sin kone Janne i hodet før han senket henne i Glomma. I dag forklarer han seg i Hedmarken tingrett.

Rettssaken mot den 47 år gamle mannen starter i Hedmarken tingrett mandag, og vil gå over tre uker. Jemtland vil etter planen starte sin forklaring etter lunsj første rettsdag.

Der må han svare for drap på sin egen kone, Janne Jemtland. Ifølge tiltalen skal han natt til fredag 29. desember i fjor, rundt klokken 02, ha skutt sin kone i pannen med en semi-automatisk Makarov-pistol.

Dette skjedde kun kort tid etter at ekteparet hadde kommet hjem fra en bygdefest med venner og kjente.

Slik blir Jemtland-rettssaken Totalt er det satt av rundt to rettsdager til den drapssiktede 47-åringens forklaring, ifølge påtalemyndighetens utkast til fremdriftsplan. Ifølge planen har påtalemyndigheten i tillegg innkalt 35 vitner. Flere av disse er familiemedlemmer, venner og bekjente av tiltalte og den drepte. Ekteparets to sønner er blant vitnene, og skal forklare seg like etter Svein Jemtland. I tillegg er det oppført fem vitner fra forsvarets side og tre vitner fra bistandsadvokaten. Rettssaken starter i Hedmarken tingrett 12. november, og skal etter planen gå over fire ukentlige rettsdager i tre uker. 1. oktober i år ble Svein Jemtland tiltalt for drap. Ifølge tiltalen skjøt han kona Janne i pannen med en pistol. Strafferammen for drap er fra åtte til 21 års fengsel. Svein Jemtland nekter straffskyld etter tiltalen.

Skuddskaden var ifølge tiltalen i seg selv dødelig og førte til at tobarnsmoren umiddelbart ble bevisstløs. Han skal deretter ha fraktet henne omlag åtte mil fra hjemmet, til Eid bru i Våler kommune, hvor han skal ha dumpet henne i Glomma med et batteri festet til kroppen .

Det tok over to uker før tobarnsmoren ble funnet .

Meldte henne savnet

Klokken 09.29 lørdag 30. desember i fjor ringte Svein Jemtland til politiet i Brumunddal for å melde sin kone savnet. Det hadde da gått nær halvannet døgn fra hun skal ha forsvunnet fra hjemmet.

De to hadde torsdag kveld vært sammen på bygdefest i Brumunddal, men ble kjørt hjem i taxi like før drapet skal ha funnet sted.

Men politiet oppfatter ikke ektemannen som bekymret , og det er ikke før Svein Jemtland personlig tropper opp på lensmannskontoret nyttårsaften at det blir iverksatt det som skal bli en storstilt leteaksjon.

Ektemannen skal i dagene etter savnetmeldingen, ha rettet kritikk mot politiet for hvordan de håndterte hans første savnetmelding.

Gjennom disse dagene beskriver flere venner at han skal ha vært svært opprørt og gitt uttrykk for at han trodde og håpet at hans kone ville dukke opp . Han skal også ha sagt at han ikke husket noe av hva som hadde skjedd den aktuelle natten.

– Han fortalte meg at han var veldig full da han kom hjem, og ikke husket noe, har en venninne forklart at ektemannen fortalte henne om natten.





















1 av 9 GJORDE FUNN: Etter å ha fått påvist sted fra Svein Jemtland, fant politiet Janne Jemtland på bunnen av elva Glomma. Stedet hun ble funnet ligger omlag åtte mil fra hjemmet hennes. Jørgen Braastad/VG

Fredag 12. januar blir Svein Jemtland pågrepet i Brumunddal, etter at politiet har gjort funn på ekteparets eiendom . Han blir siktet for å ha tatt livet av sin kone. Han har vært varetektsfengslet siden.

Flere år i Fremmedlegionen

47-årige Svein Jemtland er født og oppvokst i Brumunddal. Tidlig på 90-tallet ble han dømt til fem måneders fengsel for blind vold, som av retten ble karakterisert som gruppevold med preg av mishandling.

Jemtland, som ikke er oppført med arbeidsforhold i Norge i årene mellom 1998 og 2012, skal etter voldsdommen ha meldt seg til tjeneste i den franske militære enheten Fremmedlegionen . Der skal han ha tjenestegjort i over 20 år.

Hans første oppdrag skal ha vært under krigen på Balkan på 1990-tallet, og han skal senere ha tjenestegjort både her og i Afrika ved en rekke anledninger.

På profiler i sosiale medier er han på flere bilder iført legionens uniform, og bildene er tilsynelatende tatt flere steder i utlandet, blant annet i Bosnia og Afrika. Janne Jemtland er også avbildet sammen med ektemannen på flere bilder i utlandet.

De to bodde i en årrekke sammen i Frankrike før de flyttet tilbake til Brumunddal, hvor begge kommer fra. De giftet seg i 2006 og har to mindreårige barn sammen.

Ekteparet kjøpte ifølge offentlige registre eiendommen i Ellevsætervegen i 2009, hvor de flyttet inn året etter.

Skal selv ha plantet blodspor

Politiet mener at ekteparet kom hjem til deres felles hjem den aktuelle desembernatten, og at det ikke gikk lang tid før Janne Jemtland ble påført det dødelige skuddet i pannen.

Deretter skal han ha kjørt over åtte mil, til Eid bru i Våler kommune, hvor han dumper sin kone i elva. Obduksjonsrapporten av tobarnsmoren har vist at hun mest sannsynlig døde av drukning .

Hva som har vært foranledningen til drapet er fremdeles ukjent.

Etter å ha skutt henne, mener politiet at Svein Jemtland har fjernet bevis. Mobilen mener de at ektemannen har ødelagt og kvittet seg med . Denne har aldri blitt funnet.

Telefonen slo inn på en basestasjon i Brumunddal sentrum, over en drøy mil fra parets bolig, etter at politiet mener Janne ble skutt.

Våpenet, en semi-automatisk russisk Makarov-pistol, fant politiet i et skogsområde i Vangsåsen først fem måneder etter drapet. Det var ektemannen selv som fortalte hvor pistolen var gjemt, har politiet opplyst.

Under den omfattende leteaksjonen etter Janne Jemtland, ble det funnet spor av blod fra på to ulike steder i Brumunddal . Et av stedene det ble funnet blod, er ved en eiendom hvor ektemannen selv har tilknytning til .

Politiet mener at det er den tiltalte ektemannen som selv har plantet disse. Teorien er at han etter å ha skutt sin kone, skal ha samlet snø med blod fra åstedet, som han skal ha tatt med seg i bilen og plantet ved de to stedene det ble funnet blodspor mens Janne fortsatt var savnet.

Nekter straffskyld

Svein Jemtland har i avhør bekreftet at han hadde en sentral rolle i konas dødsfall, men har hevdet at hun døde som følge av et uhell .

Han nekter straffskyld etter tiltalen.

Gjennom den tre uker lange rettssaken er det innkalt over 40 vitner. 35 av disse er kalt inn av påtalemyndigheten, og blant disse er familiemedlemmer, venner og naboer av den tiltalte og drepte.

Forsvaret har oppført fem vitner, mens tre vitner er oppført fra bistandsadvokaten til ekteparets to mindreårige sønner.

– Guttene har det etter forholdene greit, men det er klart at det er veldig belastende for dem. Spesielt er alt fokuset fra media vanskelig. Dette er jo en veldig tragisk hendelse i deres liv, sier bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen til VG.