– Kan du kalle deg «nøysom» når du brukte mer penger enn du tjente i politiet?

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Aktor Jan Egil Presthus forstår ikke hvordan eks-politimannen Eirik Jensen kan fremstille seg som en person som brukte lite penger.

Eirik Jensen, som er tiltalt for å ha hjulpet Gjermund Cappelen med å smugle 13,9 tonn hasj til Norge, har ingen klare svar på hvorfor han hadde tilgang til store mengder kontanter fra 2004 og frem til pågripelsen.

Bankene oppbevarer oversikt over transaksjoner i ti år, og Spesialenheten for politisaker kunne derfor gå tilbake til 2004 da Jensen ble pågrepet og siktet i 2014.

Bankutskriftene viser at Jensen gjentatte ganger setter inn større summer med kontanter på egen konto. I 2009 hadde Jensen en nettolønn fra politiet på 369.694 kroner, samtidig som han hadde en kilde til kontanter som gjorde at han kunne sette inn 230.845 kroner på konto.

– Dette er betydelige beløp. Kan du si noe om hvor dette kommer fra, spurte aktor Jan Egil Presthus, som er sjef i Spesialenheten for politisaker.

– Det har jeg svart på, og det blir egentlig det samme, sa Jensen.

Eirik Jensen har forklart at kontantene stammer fra en beholdning som han har spart opp helt siden 70-tallet ved ekstrajobber, samt salg av biler, motorsykler og valper . I tillegg har Jensen vist til gaver fra moren.

Ifølge Jensen oppbevarte han disse kontantene hjemme.

Presthus påpekte imidlertid at Eirik Jensen selv opplyste i sin frie forklaring at han ikke hadde så mye penger da han kjøpte Århus gård i 2005. Han måtte legge inn en forutsetning om at han skulle selge gården han eide i Sverige og betalte ned på lånet for at han og samboeren skulle eie 50/50.

– Hvor stor kontantbeholdning hadde du i 2005? spør Presthus.

– Det har jeg ikke svar på. Jeg gikk ikke og telte disse pengene.

Analysene som Spesialenheten har gjort av Eirik Jensens økonomi viser at han har brukt 1,6 millioner kroner mer enn han har hatt i kjent inntekt.

– Kan du kalle deg «nøysom» når du brukte mer penger enn du tjente i politiet? spurte Presthus.

– Jeg har ikke noen forklaring på det, svarte Jensen.

Ikke oppgitt på selvangivelsen

– Er disse pengene oppgitt til skattemyndighetene? spurte Presthus.

– Det er jeg usikker på ... Det som står i banken har jeg oppgitt, svarte Jensen.

– Men det som er i kontanter?

– Det tviler jeg på, svarte Jensen.

Spesialenheten for politisaker mener kontantene kommer fra Gjermund Cappelen, slik han selv har forklart i retten.

Jan Egil Presthus gikk gjennom kontantforbruket år for år.

I 2004 satte Eirik Jensen inn 102.000 kroner i kontanter på konto gjennom 11 innskudd i forskjellige bankfilialer.

– Jeg har sett litt på hva du har i lønn i samme perioden. Innskuddene tilsvarer nærmere 40 % av det du har i lønn. Det er betydelig. Har du noen kommentar? spurte Presthus.

– Nei, egentlig ikke, svarte Eirik Jensen.

I 2005 var det kontantinnskudd på 140.650 kroner. I 2006 var summen 100.745 kroner. Året etter var det 142.900 kroner. I 2008 var det kontantinnskudd på 146.048 kroner.

Færre kontantinnskudd i 2010

I 2009 stiger summen til 230.845 kroner. I 2010 faller det til 61.859 kroner.

– Er det noen grunn til at det er satt inn færre penger nå enn i foregående år? spurte Presthus.

– Nei, jeg har kanskje ikke hatt så stort forbruk, svarte Jensen.

I 2011 var det kontantinnskudd på 167.288 kroner. Året etter var det 151.641 kroner. I 2013 var det 13 innskudd på totalt 125.388 kroner.

I tillegg til alle kontantinnskuddene har også Eirik Jensen gjort mange innkjøp med kontanter.

Jensens forsvarer, John Christian Elden, reagerte på at Presthus ikke tok hensyn til at eks-politimannen kan ha tatt ut penger fra konto og satt dem inn igjen da han summerte kontantinnskuddene i utspørringen.

Presthus sa det var riktig, men viste til at Spesialenhetens kontantanalyse tar hensyn til dette. Partene ble enige om at denne skulle tas opp på storskjerm i retten under utspørringen.

Benekter gullkjøp

Eirik Jensen fortalte i retten at han har kjøpt gull i Tyrkia ved flere anledninger.

Presthus viste så frem en kvittering på 28.650 kroner for kjøp av et gullkjede 3. mai 2013. Dette gullkjedet nektet Jensen for at han har kjøpt.

– Helt ærlig, det der. Der er det noe som ikke stemmer. Det kjedet jeg kjøpte tror jeg faktisk at jeg har hjemme enda, og jeg ville aldri kjøpt et gullkjede på 95 gram. Her er det noe som ikke stemmer, svarte Jensen.

Presthus spurte Jensen hvordan kvitteringen på kjedet endte opp hjemme hos han. Det kunne ikke den tidligere politimannen gi svar på.