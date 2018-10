KNALLHARDE TAK: Jens Fredrik Grøvan (til venstre) er bekymret for at KrF revner etter en kampvotering mellom rød og blå side i politikken. Nestleder Olaug Bollestad, i forgrunnen, vil ta partiet inn i Solberg-regjeringen. Begge var på Telemark KrFs årsmøte onsdag kveld. Foto: HELGE MIKALSEN

Grøvan om KrFs tredje vei: Lover «rå og kynisk» opposisjon mot Erna

INNENRIKS 2018-10-25T07:29:28Z

BØ/OSLO (VG) Hans Fredrik Grøvan sier at hans forslag om en tredje vei for KrF kan berge partiet fra splittelse og avskalling. Overfor VG lanserer han nå en langt mer kynisk opposisjons-rolle for partiet.

Grøvan, som er nestleder i Kristelig Folkepartis stortingsgruppe, frykter alvorlig for KrFs fremtid om landsmøtet om en drøy uke tvinges til å velge mellom regjeringssamarbeid med Erna Solberg (H) og Frp - eller Ap og Sp med støtte fra SV:

– Prosessen som foregår nå er i ferd med å dele partiet på midten, sier Hans Fredrik Grøvan.

Hver fjerde støttet Grøvan

Onsdag kveld stemte 26 prosent av fylkesårsmøtet i Telemark for å primært fortsette i opposisjon, slik Grøvan har spilt inn.

Om få dager vil han og støttespillerne formelt fremme forslaget som Grøvan forlengst har varslet som en mulig tredje vei for partiet: Å fortsette som opposisjonsparti i Stortinget med betinget støtte til Erna Solbergs regjering.

– Folk i partiet er i økende grad bekymret for splittelse og avskalling dersom et knapt flertall skal bestemme om det skal bli den ene eller andre siden i norsk politikk. Vårt forslag er kanskje det eneste som kan hindre denne splittelsen, sier Grøvan.

Lover knallhard opposisjon

– Uansett utfall av landsmøtet blir det ikke status quo for KrF, legger han til.

– Dersom vi vinner fram for å stå utenfor regjering, er det åpenbart for meg at vi må utfordre regjeringen hardere for å få gjennom vår politikk. Vi må bli mer offensive, bruke rollen på vippen i norsk politikk mer rått og kynisk.

– Men du har tidligere sagt at du vil støtte Erna Solberg som statsminister?

– Jeg vil at vi i situasjonen vi er nå, skal si at Erna skal få lov til å fortsette i denne perioden. Det betyr ikke at vi ikke kan gå sammen med resten av opposisjonen og lage flertall.

– Så da blir også Frp sittende i regjering til 2021?

- Ja, men vi opplever at vi har den nødvendige friheten i forhold til regjeringen i saker som vi ønsker å markere. Vi hadde 40 gjennomslag det første året.

– Men ikke utfordre Erna Solberg så hardt at regjeringen faller?

– Jeg ser ikke bort fra at et kan komme situasjoner hvor vi kan se oss nødt til å fremme eller støtte mistillit mot den sittende regjeringen, sier han.

Objektsikring

Riksrevisjonens alvorlige rapport om regjeringens arbeid med objektsikring kan være en slik sak. Grøvan sitter selv i Stortingets kontrollkomite, som holdt en lukket høring om saken sist mandag. KrF vil ikke ta stilling til denne saken før landsmøtet er over, ifølge Grøvan.

Han erkjenner at den eneste sjansen for å vinne fram med forslaget om å bli i opposisjon utenfor regjeringssamarbeid, er om landsmøtet stemmer over de tre alternativene i en og samme votering.

Tre forslag i en avstemning

Der kjemper han mot flertallet i KrFs landsstyre, som har lagt opp til at Grøvans forslag skal behandles separat og i forkant av et valg mellom høyresiden eller venstresiden.

Grøvan sier til VG at han vil ha en votering hvor landsmøtet samtidig kan velge mellom de tre alternativene.

– Jeg har voksende støtte for dette, sier Grøvan.

– Noen sier at det å ikke gå i regjering er det mest radikale forslaget som dermed skal behandles først. Jeg mener at det å samarbeide med SV i regjering er det mest ytterliggående, sier han.

Agder velger 18

Fredag deltar Grøvan på årsmøtet i hjemfylket, i det sammenslåtte Agder KrF. De skal velge hele 18 delegater til det avgjørende KrF-landsmøtet 2.november.

Ifølge ledelsens møtekalender reiser både partileder Knut Arild Hareide og nestleder Kjell Ingolf Ropstad til Agder-årsmøtet.