EØS-HYLLEST: Ine Eriksen Søreide - her sammen med forsvarsminister Frank Bakke Jensen på Høyres landsmøte søndag, sier at fullt EU-medlemskap er det eneste alternativet for henne til EØS-avtalen. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

UD-Ine slår tungt tilbake mot EØS-angrepene: Feirer EØS på Sp-landsmøtets åpningsdag

GARDERMOEN (VG) Senterpartiets drøm om å erstatte EØS-avtalen med handelsavtaler fremstår enda mer urealistisk etter brexit, hevder utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Sammenfallet er nok tilfeldig, men Høyre unnlater ikke å slå det fast:

Kommende fredag, samme dag som Sp åpner sitt landsmøte på Hamar, har EUs stats- og regjeringssjefer invitert statsminister Erna Solberg (H) til Brussel for å feire EØS-avtalens 25-årsjubileum.

– EØS-avtalen er ikke perfekt, men den ivaretar norske interesser på en god måte. Det eneste alternativet for oss til EØS, er et fullt EU-medlemskap, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide på Høyres landsmøte søndag morgen.

Fungerer innmari dårlig

– Sp vil bare spise de sjokoladebitene de har lyst på, og legge bort det de ikke liker. Det enkle er ofte det beste. Det fungerer sikkert bra for dagligvarer, men det fungerer innmari dårlig for internasjonale avtaler, sa Eriksen Søreide.

Hun mener at Storbritannias brexit-prosess, hvor de fortsatt står uten en avtale og går inn i en avgjørende uke om mulig utsettelse før exit-datoen 29.mars, viser hvilken usikkerhet som ligger i et mulig åpent brudd:

– Det illustrerer hvor ekstremt vanskelig det er å forlate flere tiår med tett økonomisk og politisk integrasjon for å finne bedre eller andre løsninger, sier utenriksministeren.

Fikk ikke unntak

Hun viser til Sveits, som har et hundretalls handelsavtaler, men som ikke fikk unntak fra EUs beskyttelsestiltak USAs nye tariffer på stål og aluminium, slik Norge oppnådde på grunn av EØS-avtalen:

– Jeg mener at tanken på at vi skulle få en annen og bedre avtale med EU enn EØS-avtalen nå, er umulig, sier Eriksen Søreide.

– Mener du at Sp driver med villedende markedsføring?

– Vårt syn er klart: Sps plan er ikke realistisk. Vi skal selvsagt diskutere EØS-avtalen. Den har både sterke og svake sider, og vi skulle jo gjerne sitte ved bordet og delta i regelutformingen. Men premisset om at vi kan få noe bedre ved å si opp EØS-avtalen, er feil. For meg er det også uklart hva disse bedre vilkårene skulle være, sier Søreide.

Sp: Snakk om handlefrihet

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum beskylder regjeringen for enda en gang å gå i skyttergravene uten vilje til å diskutere de aktuelle sakene:

– Vi skal være utrolig glade for at folket sa nei til EU for 25 år siden. Uroen med Brexit viser hvor riktig det var å beholde nasjonal handlefrihet og kontroll med egen politikk, sier Vedum til VG.

Sp-lederen mener at Høyre skygger unna debatten om nasjonal handlefrihet:

– Vi diskuterer ofte nye avtaler. Det siste året har vi hatt Acer hvor Høyre og Ap gir fra seg kontrollen over energipolitikken som har vært så viktig for Norge. Det er synd at Høyre aldri ønsker å øke nasjonal handlefrihet, men heller bidrar til at Stortingets flertall aktivt gir fra seg makt. Det samme skjedde på jernbaneområdet, og nå utfordrer EU de nasjonale reglene for storting av arbeidsmarkedet. sier Trygve Slagsvold Vedum.

Ta lederskap

Ine Eriksen Søreide Søreide angrep også Ap for å skygge unna EØS-debatten som raser på venstresiden og i fagbevegelsen nå:

– Ap må stå opp og ta lederskap i EØS-debatten. De gjorde det i 2005, men nå er de ikke like tydelig. Hvis ikke Ap tar denne debatten i fagbevegelsen, hvem andre skal gjøre det, spurte hun.