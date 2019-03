LETTET: Regissør bak stykket «Ways of Seeing» ved Black Box Teater i Oslo, Pia Maria Roll, håper saken får etterspill. Foto: Mimsy Møller / Samfoto

Black Box-regissør ut mot Solberg: – Viser fullstendig mangel på respekt for det frie ord

Regissøren bak det omdiskuterte stykket «Ways of Seeing» ved Black Box Teater i Oslo er lettet over at mistanken mot teatergruppen nå er avkreftet. – Pressen har vært ukritisk i dekningen av denne saken. Det har vært tøft, sier hun til VG.

Torsdag kom nyheten om at samboeren til Tor Mikkel Wara (Frp) er pågrepet og siktet av PST. Siktelsen gjelder brannen utenfor parets bolig natt til søndag – som føyer seg inn i rekken av trusler mot justisministeren.

Regissør Pia Maria Roll, som står bak stykket «Ways of Seeing» ved Black Box Teater sier til VG at hun er utrolig lettet over at det ikke lenger fattes mistanke om at teaterkompaniet står bak truslene mot justisministeren.

– Vi er utrolig lettet. Det er en forferdelig personlig tragedie dette her. Vi er ikke interessert i å rakke ned på samboeren til justisministeren, men samtidig har det vært veldig tøft for oss:

– At pressen så ukritisk har akseptert samboeren og Frps narrativ i måned etter måned uten å stille kritiske spørsmål har vært utrolig vanskelig. Det har blitt trykket og publisert mye som rett og slett er løgn, sier Roll til VG.

– Hva tenker du om at Statsministeren fortsatt ikke vil beklage?

– Det hun har gjort viser jo en fullstendig mangel på respekt for det frie ord. Men jeg håper at dette blir fulgt opp. Jeg håper dette får etterspill, sier regissøren.

Måneder med trusler

«Ways of Seeing» er satt opp av Roll, Marius von der Fehr, Hanan Benammar og Sara Baban. De siste månedene har spesielt én av kunstnerne mottatt en rekke trusler fra mennesker som mener de kan stå bak truslene og hærverket på Waras bolig, forteller Roll. Trusler mot Baban har blitt politianmeldt og senere henlagt.

– Omfanget har vært stort. Det har vært mye sjikane, ubekvemsord og kategoriseringer. Folk har publisert adressene våre på nettet og jeg vet ikke hvor mange jeg har blokkert på Facebook.

– Det er viktig for folk og for mediene å forstå at man ikke har noe forsvarsapparat som fri kunstner i det øyeblikket du blir angrepet. Jeg vet ikke hvor mange forsøk jeg har gjort på å få pressen til å bedrive skikkelig grundig kritisk journalistikk, legger hun til.

Kritiserte teaterforestilling

På drøye tre måneder har det vært fem kjente tilfeller av alvorlige trusler og hærverk rettet mot justisministeren.

Det første angrepet kom kort tid etter at Waras samboer Laila Anita Bertheussen skrev en kronikk hvor hun kom med skarp kritikk mot teaterforestillingen «Ways of seeing» på Black Box Teater i Oslo.

I forestillingen blir det brukt opptak av blant annet boligen til justisministeren.

«De kaller det kunst, jeg kaller det en grov invasjon av mitt privatliv», skrev Bertheussen, som har anmeldt teateret, i kronikken.

Regissør Pia Maria Roll forsvarte teaterstykket, og sa i et intervju med VG at de ikke hadde gjort noe ulovlig. Denne uken uttalte hun til VG denne uken at hun har tror angrepene og truslene var iscenesatt for å sette folkene bak stykket i et dårlig lys.

Vil ikke beklage

Rolls uttalelser tirsdag denne uken fikk statsminister Erna Solberg til å reagere. Onsdag kritiserte hun forestillingen for å gjøre det enda mer belastende å være politiker.

Under en pressekonferanse torsdag ønsket hun ikke beklage kritikken hun kom med.

– Jeg mener at ingen bør spekulere i saker som er under løpende politietterforskning, ei heller gå ut i mediene med spekulasjoner hvis man ikke har særskilt informasjon. Det står jeg helt innenfor. Det mener jeg i denne og i andre saker:

– Det er ingen grunnlag for å si unnskyld basert på det jeg sa i går. Politiet må i slike saker få lov til å gjøre sin etterforskning, uten at det er en rekke spekulasjoner knyttet til dette.

Advokat: – Bør beklage

Advokat Jon Wessel-Aas, som representerer Roll, Benammar og Baban, mener at statsminister Erna Solberg bør beklage overfor hans klienter i lys av dagens hendelser.

– Jeg var hos PST i hele går kveld sammen med min klient Roll som forklarte seg som vitne. Vi kom med en del ny informasjon. Hun var ikke veldig overrasket over det som kom frem der. Jeg mener at det Erna Solberg sa onsdag var feil, og flere ville kanskje trodd at hun skulle vurdere å beklage disse uttalelsene i dag:

– En statsminister kan ikke be frie kunstnere dempe seg når de prøver å forsvare seg gjennom mange måneder med mistenkeliggjøring fra Waras samboer og flere personer i Frp. Solberg får velge hva hun selv vil gjøre, men jeg tror folk kommer til å dra sine egne konklusjoner i denne saken, sier han til VG.

MENER SOLBERG BØR BEKLAGE: Advokat Jon Wessel-Aas sier til VG at han mener statsminister Erna Solberg burde beklage overfor teaterkompaniet bak «Ways of Seeing» etter torsdagens hendelser. Foto: Tore Kristiansen / VG

– Urimelige anklager

Også MDG-politiker Eivind Trædal mener det er på sin plass med en unnskyldning fra Solberg.

– Jeg kritiserte også Black Box Teater i starten, da jeg oppfattet det som problematisk å trekke inn folks hjem i en politisk kontekst. I lys av det som kommer frem nå, er det i mine øyne åpenbart at teateret fortjener en unnskyldning. Det er vanskelig å konkludere med noe annet enn at de har blitt utsatt for urimelige anklager, sier Trædal til VG.

– Det er et veldig sterkt signal når en statsminister går ut og fordømmer et teateret på denne måten. Timingen kunne ikke vært verre. Ingen kunne forutsett et slikt utfall, det overgår fantasiens virkelighet, men det er på plass å komme med en unnskyld når man nå har blitt klokere.

Magnus Salte, daglig leder ved Black Box Teater, som først satte opp stykket, sier til VG torsdag at de ikke ønsker å kommentere siktelsen mot Waras samboer. Han sier også regissør Rolls tidligere uttalelser er på vegne av gruppen bak stykket og ikke teateret.

Teatersjef Anne-Cécile Sibué-Birkeland sier til VG torsdag at hun heller ikke ønsker å kommentere siktelsen.