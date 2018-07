Vibeke Skofterud og kjæresten. Bildet er hentet fra Instagram-kontoen til førstnevnte, med familiens tillatelse. Foto: PRIVAT

Kjæresten meldte Vibeke Skofterud savnet: – Hun har det veldig tøft

Publisert: 29.07.18 18:51 Oppdatert: 29.07.18 19:42

ARENDAL (VG) Kjæresten til Vibeke Skofterud (38) meldte henne savnet da hun ikke kom hjem til hytta ved Arendal.

– Familien ble varslet av kjæresten til Vibeke som også meldte henne savnet. Familien fikk beskjed om dødsfallet midt på dagen søndag. De fikk vite at det hadde vært en tragisk ulykke i skjærgården utenfor Arendal, sier Pål Tømmerhoel, som er familiens talsperson, til NRK .

På sin Instagram la Vibeke Skofterud lørdag kveld like før klokken 20 ut en såkalt «story» hvor hun og kjæresten smilende kjører vannscooter på vei til Pollen i sentrum av Arendal. Der spilte blant andre Julie Bergan, Madcon og Mkeem under festivalen Canal Street.

I senere oppdatering sitter Skofterud og kjæresten i solen og hører på konsert.

Det er uklart når hun forlot sentrum. Skofterud ble meldt savnet klokken 01 på natten.

Kjæresten meldte henne savnet da hun ikke kommer hjem til hytta de to bodde på:

I løpet av natten ble det ifølge politiet gjort undersøkelser om hun kan ha dratt andre steder enn hytta – til venner eller bekjente

På morgenen ble det satt i gang søk i fjorden. Skofterud ble funnet omkommet på øya St. Helena i Hovekilen, med en vannscooter like i nærheten.

– At en hyggelig sommerdag og en hyggelig ferie ender på verst tenkelig måte er jo helt ufattelig. Kjæresten har det veldig tøft, sier Tømmerhoel.

Flagg på halv stang på øya

Familien Odermatt har den eneste hytta på øya hvor Skofterud ble funnet. De synes ulykken er tragisk. På øya vaier nå flagget på halv stang i Skofteruds minne.

– Vi har sett politi, redningshelikopter og redningsselskapet, men vi visste ikke hva det dreide seg om eller hvor mange som var involvert, sier familien til VG.

Stedet vannscooteren traff skjæret er merket av med et hvitt spor fra fartøyet. Et par meter innenfor er det igjen merket av på fjellet der scooteren trolig traff skjæret igjen.

Vannscooteren ble liggende i en liten bukt mellom to holmer på øya St. Helena.

Bukta er et yndet sted for fritidsbåter å ankre opp over natten. Det er god le for vinden og dypere vann enn lenger inn mot øyene. Natt til søndag lå det ingen båter i bukten på grunn av det dårlige været.

– Vi gikk inn fra hagen i 23-tiden på grunn av det dårlige været, sier Anine Odermatt.

Hun tror været kan ha vært grunnen til at de ikke hørte noe fra ulykken. Odermatt har selv drevet med langrenn.

– Jeg møtte Skofterud sist på brygga i går, da drev hun med vannscooteren, sier Odermatt.





































