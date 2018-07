Ekebergsletta er tørrere før årets turnering enn på lenge, og siden erfaringene tilsier at tørre og harde baner fører til økt antall bruddskader, har turneringsledelsen tatt grep og innfører ekstraordinære vanningstiltak før årets turnering fra 28. juli til 4. august. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix

Norway Cup innfører vanningstiltak i frykt for tørre baner

NTB

Publisert: 19.07.18 20:59

Turneringsledelsen på Ekerbergsletta tar grep for å hindre tørre og harde baner under årets Norway Cup. Nå samles flere etater for å gjøre banene klar til kamp.

Ekebergsletta er tørrere før årets turnering enn på lenge, og siden erfaringene tilsier at tørre og harde baner fører til økt antall bruddskader, har turneringsledelsen tatt grep.

Norway Cup har derfor fått med seg Oslo Vann & Avløp, Bymiljøetaten og Oslo Brann- og Redningsetat, som sammen med frivillige fra arrangøren, skal sørge for å få vannet sletta tilstrekkelig til at banene kan bli myke og trygge.

– Vi er bekymret for forholdene på Ekebergsletta i år, da vi har hatt en usedvanlig tørr start på sommeren. Det er viktig for oss å gi våre deltakere enn trygg turnering, og gjør det vi kan nå for å forebygge skader på spillerne, sier generalsekretær Tony Isaksen i Norway Cup.

Frivillige fra Bækkelagets Sportsklub vil vanne banene etter at Oslos befolkning har avsluttet sine vanninger, mellom 23:00 og 06:00, så lenge det er nødvendig før årets turnering starter.

Norway Cup er verdens største fotballturnering, og til årets utgave er det påmeldt 1.900 lag. Rundt 30.000 deltakere er ventet til turneringen. Norway Cup 2018 starter lørdag 28. juli og varer én uke.