Flere bilbranner i Oslo: 34 evakuert

Publisert: 21.07.18 06:28 Oppdatert: 21.07.18 06:43

Lørdag morgen brenner det i flere biler på to steder på Bjørndal i Oslo, og politiet mistenker at brannene er påsatt.

Politiet i Oslo melder på Twitter at det pågår bilbranner på to steder i Oslo. Den ene er i Åslandhellinga på Bjørndal, der en bil var fullstendig overtent. Brannen medfører svært mye sort røyk, og politiet iverksatte foreløpig evakuering av et nærliggende bygg.

Like før klokken 06 melder politiet at denne brannen har spredd seg til to andre kjøretøy og at 34 beboere er evakuert. Ingen av dem er skadet.

Den andre brannen er i et garasjeanlegg i Nyjordstubben, der det er full fyr. 06.21 melder politiet at et titalls kjøretøy har fått skader i varierende grad. Brannveneset jobber fortsatt med slukking. Foreløpig er ingen evakuert fra adressen.

Mistenker kriminell handling

– Vi ser brannene i sammenheng siden de er så nærme både geografisk og i tid. Omstendighetene tilsier at de høyst sannsynlig er påsatt, sier operasjonleder i Oslo politidistrikt, Tor Jøkling, til VG.

Både politihelikopter og hundepatruljer søker i området etter mulige spor.

Rundt 06.30 var brannen på Åslandhellinga meldt slukket. Der er tre kjøretøy mer eller mindre utbrent. Ett av disse vil taues inn for tekniske undersøkelser. Alle de evakuerte kunne returnere, men får i likhet med andre naboer i området beskjed om å holde vinduer og dører lukket.

– Røyk fra bilbranner er ikke bra å få i seg, det er mye som avgir giftige gasser, men ingen er meldt skadet så langt, sier Jøkling.

En nabo VG har snakket med melder om flere høye smell i området.

– Det er både dekk som eksploderer og ruter som knuser i varmen. Men disse eksplosjonene man ser på film og TV forekommer så og si aldri, sier operasjonsleder.

Politiet ønsker vitneobersvasjoner fra området i tiden like før den første meldingen om bilbrann kom klokken 05.26. Folk som har sett noe mistenkelig eller uvanlig kan ringe 02800.